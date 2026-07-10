1點可抵1元的苗栗幣今天上線了！苗栗縣政府7月10日上午10時正式啟用數位點數平台「苗栗幣」，耗時近一年籌備、透過數位化轉型，將傳統的「實體宣導品」轉化為具備彈性的數位點數，1點可抵1元新台幣，今起預計最高可領150點、等於現賺150元，可在苗栗縣18鄉鎮共210家商店使用。首波預計發放高達1200萬點，《NOWNEWS今日新聞》本文整理註冊登入方式、點數消費流程一次看。
苗栗幣怎麼拿？註冊、解任務最高領150點
為了鼓勵民眾加入，苗栗縣政府推出多重優惠，讓新會員一註冊就能「開紅包」，最高可領到150點，可直接於消費時折抵，1點苗栗幣可抵用1元新台幣，等於免費發放150元。
◾註冊禮：民眾只要至App Store或Google Play搜尋「苗栗幣」並完成註冊，即可獲得50點。
◾早鳥加碼：前1萬名完成註冊的會員，加碼再送50點。
◾任務挑戰：透過觀看宣導影片、參與政令問答或填寫問卷，最高可再領50點。
苗栗幣怎麼用？1點折1元、210家商店可使用
苗栗幣採1點折抵1元新台幣的方式，目前全苗栗縣18鄉鎮市已有210家特約商店加入，涵蓋餐飲、旅宿及觀光景點。
特約店家推出許多超值方案，例如舊山線鐵道自行車提供「4人同行1人免費」、享沐時光莊園渡假酒店泡湯9折，以及明德水陸空遊憩區周邊商品9折等。民眾只需在消費時開啟APP好康地圖，掃描店家的QRCode並輸入折抵點數即可完成付款。若點數不足，也能搭配現金或其他支付工具使用。
政府宣傳品發毛巾不好用？改送苗栗幣讓民眾開心花
苗栗縣長鍾東錦表示，過去政府活動常發放毛巾、水杯等宣導品，但鄉親拿回家未必實用。現在改以數位點數回饋，讓民眾「想買什麼、想吃什麼」都能自行決定，這不僅能減少資源浪費，更能精準支持在地商家。
截至今年底，縣府20個局處已規畫約40項活動將結合苗栗幣發放。未來，縣府計畫逐步整合社福、文化、停車等數位服務，甚至在2027年台灣燈會中發揮更大效益，並研議與其他發行縣市幣的縣市按人口比例進行跨區合作，讓苗栗幣的效益增強、擴大。
📱 苗栗幣｜註冊與快速登入設定
✅ 步驟1、手機開啟APP並進入註冊頁面
開啟「苗栗幣」後，於首頁下方選單點選「會員」→「前往登入」→「註冊」。
✅ 步驟2、手機號碼驗證
輸入手機號碼並按下「發送驗證碼」。收到驗證碼後填入「簡訊驗證碼」欄位，按下「送出」按鈕。
✅ 步驟3、填寫會員基本資料，完成註冊
（1）必填欄位：暱稱、手機號碼、密碼、確認密碼。
（2）推薦好友拿點數（選填）：於「推薦碼」欄位輸入親友提供的推薦碼（英文數字混合），推薦人（推薦碼提供者）可獲20點苗栗幣，數量有限，贈完為止。推薦碼可於首頁下方選單「會員」頁面，點選「推薦好友註冊苗栗幣點數平台」取得。
（3）詳閱並同意「服務條款與隱私權政策」後，即可勾選方框並點選「送出資料」按鈕完成註冊，成為苗栗幣會員。
🪙 苗栗幣｜點數消費流程介紹
✅ 步驟1、 開啟「苗栗幣」，點選首頁「掃碼」圖示，首次使用需允許使用相機權限。
✅ 步驟2、使用手機掃描店家提供的QR Code二維碼，當出現「請點選「確認」前往支付頁面，謝謝」時按下「確認」按鈕。
✅ 步驟3、使用手機輸入本次消費金額，按下「確認金額」後，點選「點數」欄位、選擇「苗栗幣」。
✅ 步驟4、輸入欲折抵之苗栗幣點數，並點選「使用點數」→「支付」完成折抵。（苗栗幣1點折抵新台幣1元）。
✅ 步驟5、若苗栗幣點數不足以全額折抵，剩餘金額可依店家提供的付款方式（如現金、信用卡、行動支付等）完成支付。
資料來源：苗栗縣政府
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為了鼓勵民眾加入，苗栗縣政府推出多重優惠，讓新會員一註冊就能「開紅包」，最高可領到150點，可直接於消費時折抵，1點苗栗幣可抵用1元新台幣，等於免費發放150元。
◾註冊禮：民眾只要至App Store或Google Play搜尋「苗栗幣」並完成註冊，即可獲得50點。
◾早鳥加碼：前1萬名完成註冊的會員，加碼再送50點。
◾任務挑戰：透過觀看宣導影片、參與政令問答或填寫問卷，最高可再領50點。
苗栗幣採1點折抵1元新台幣的方式，目前全苗栗縣18鄉鎮市已有210家特約商店加入，涵蓋餐飲、旅宿及觀光景點。
特約店家推出許多超值方案，例如舊山線鐵道自行車提供「4人同行1人免費」、享沐時光莊園渡假酒店泡湯9折，以及明德水陸空遊憩區周邊商品9折等。民眾只需在消費時開啟APP好康地圖，掃描店家的QRCode並輸入折抵點數即可完成付款。若點數不足，也能搭配現金或其他支付工具使用。
政府宣傳品發毛巾不好用？改送苗栗幣讓民眾開心花
苗栗縣長鍾東錦表示，過去政府活動常發放毛巾、水杯等宣導品，但鄉親拿回家未必實用。現在改以數位點數回饋，讓民眾「想買什麼、想吃什麼」都能自行決定，這不僅能減少資源浪費，更能精準支持在地商家。
截至今年底，縣府20個局處已規畫約40項活動將結合苗栗幣發放。未來，縣府計畫逐步整合社福、文化、停車等數位服務，甚至在2027年台灣燈會中發揮更大效益，並研議與其他發行縣市幣的縣市按人口比例進行跨區合作，讓苗栗幣的效益增強、擴大。
✅ 步驟1、手機開啟APP並進入註冊頁面
開啟「苗栗幣」後，於首頁下方選單點選「會員」→「前往登入」→「註冊」。
✅ 步驟2、手機號碼驗證
輸入手機號碼並按下「發送驗證碼」。收到驗證碼後填入「簡訊驗證碼」欄位，按下「送出」按鈕。
✅ 步驟3、填寫會員基本資料，完成註冊
（1）必填欄位：暱稱、手機號碼、密碼、確認密碼。
（2）推薦好友拿點數（選填）：於「推薦碼」欄位輸入親友提供的推薦碼（英文數字混合），推薦人（推薦碼提供者）可獲20點苗栗幣，數量有限，贈完為止。推薦碼可於首頁下方選單「會員」頁面，點選「推薦好友註冊苗栗幣點數平台」取得。
（3）詳閱並同意「服務條款與隱私權政策」後，即可勾選方框並點選「送出資料」按鈕完成註冊，成為苗栗幣會員。
✅ 步驟1、 開啟「苗栗幣」，點選首頁「掃碼」圖示，首次使用需允許使用相機權限。
✅ 步驟2、使用手機掃描店家提供的QR Code二維碼，當出現「請點選「確認」前往支付頁面，謝謝」時按下「確認」按鈕。
✅ 步驟3、使用手機輸入本次消費金額，按下「確認金額」後，點選「點數」欄位、選擇「苗栗幣」。
✅ 步驟4、輸入欲折抵之苗栗幣點數，並點選「使用點數」→「支付」完成折抵。（苗栗幣1點折抵新台幣1元）。
✅ 步驟5、若苗栗幣點數不足以全額折抵，剩餘金額可依店家提供的付款方式（如現金、信用卡、行動支付等）完成支付。
資料來源：苗栗縣政府