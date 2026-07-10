我是廣告 請繼續往下閱讀

走訪沿海防汛工程 黃偉哲要求全面備戰巴威

▲黃偉哲視察七股區西寮社區抽水平台工程。（圖／台南市府提供）

七股、西寮災後強化防線 抽水設備全面盤點

▲市府盤點移動式抽水機及抽排設備，確保妥善率達百分之百。（圖／台南市府提供）

佳里海埔排水改善啟動第二期 斥資近3億元強化治水

▲黃偉哲視察佳里區海埔排水治理工程。（圖／台南市府提供）

巴威雖北轉仍不可輕忽 台南完成「一里一發電機」提升韌性

巴威颱風持續逼近台灣，台南市政府全面啟動防颱整備，市長黃偉哲今（10）日前往沿海地區視察防洪治水工程，走訪將軍區、七股區及佳里區，了解各項防汛設施進度，要求相關單位做好應變準備。至於民眾關心的明（11）日是否停班停課，黃偉哲表示，將依中央氣象署最新預報資訊，綜合評估風力、雨量等因素，並於今日下班前正式對外宣布。黃偉哲上午前往將軍區西南航道導流堤改善工程、七股區西寮社區抽水平台工程，以及佳里區海埔排水治理工程，實地掌握防汛工程進度與防颱整備情形，要求市府各單位落實巡檢、設備維護及應變措施，全力降低颱風可能造成的災害。黃偉哲表示，去年丹娜絲颱風重創台南沿海地區，市府事後持續檢討防災缺口，加速推動各項治水、防洪工程，提升城市防災韌性。其中，將軍區西南航道導流堤改善工程採取兼顧生態與防災的工法，不僅改善沿海景觀，也能提升防潮、消波能力，降低海岸侵蝕及淹水風險。雖然工程尚未全面完工，但目前已具備部分防護功能，可望在颱風期間發揮應急效果。針對去年丹娜絲颱風造成嚴重災情的七股區西寮社區，黃偉哲表示，災後市府已完成外海沙洲復建、堤防加高及抽水設備妥善率提升等三項重要工程，目前大型水閘門工程也持續推動，預計明年完工。此外，市府已全面盤點移動式抽水機及各項抽排設備，確保設備維持最佳狀態，並要求水利局、區公所及地方里辦公處密切掌握水情，提前做好防颱部署。黃偉哲強調，颱風期間最重要的是防災工作是否確實完成，包括下水道巡檢、水門操作、抽水機運作及相關設備維護，都不能出現人為疏失或機械故障。黃偉哲隨後前往佳里區視察海埔排水治理工程。他指出，海埔排水過去因通水斷面不足，長期造成周邊住宅及學校面臨積淹水問題，市府積極向中央爭取近3億元經費推動改善工程。目前第一期工程已完成約700公尺排水改善，並在近期豪雨期間發揮初步成效，有效降低地方積水情形；第二期工程已於本月6日開工，預計再改善約1100公尺排水設施。因應巴威颱風來襲，市府也要求施工單位做好應急措施，確保施工期間排水功能不中斷，降低颱風對地方造成的影響。黃偉哲指出，巴威颱風雖然預測路徑北轉，但因暴風半徑大，南部地區仍可能受到風雨影響，市府將持續依據中央氣象署最新預報資料滾動調整防颱措施。他表示，台南市去年已完成全市640多個里「一里一發電機」配置，遇到停電時可提供緊急照明及維持基本用電需求，提升地方防災及電力韌性，保障緊急醫療設備等重要設施運作。黃偉哲也提醒市民，颱風期間應避免前往海邊、河川及山區等危險區域，並提前完成住家防颱準備。民眾可透過台南市政府官方資訊平台、「台南水情即時通APP」掌握最新水情，若遇緊急災情，可撥打1999市民服務專線通報，市府將立即協助處理。