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韓星IU、李鐘碩（李鍾碩）自2022年交往，沒想到今（10）日透過D社《Dispatch》宣布分手，4年戀情正式告吹，這也讓IU跟邊佑錫合作的《21世紀大君夫人》親熱片段再掀討論。2人在劇中有不少吻戲，第10集更是親得火熱，男生嘴巴直接包住女生嘴唇，「啾啾聲」超大聲，當時就有不少人覺得，身為IU男友的李鐘碩，應該看得很不是滋味。IU跟邊佑錫在《21世紀大君夫人》中飾演先結婚後相愛的夫妻，劇中有許多接吻戲，最讓人印象深刻的就是第10集中，2人和好的「桌上熱吻」，IU主動親了邊佑錫，還說：「不喜歡嗎？」邊佑錫回了：「不會。」就撲上去猛親猛吸，不只包住女生嘴唇，「啾啾聲」還超級清楚，當時就讓不少觀眾擔憂：「李鐘碩看到真的不會不開心嗎？」《Dispatch》今（10）日獨家報導IU、李鐘碩「最近分手」，原因是2人工作行程實在太滿，見面次數越來越少，最後決定整理這段感情，退回到好朋友的關係。不過由於雙方透露是「最近」分手，而IU主演的《21世紀大君夫人》5月才播畢，消息曝光後，不少粉絲立刻聯想到她與邊佑錫在劇中的超強CP感，甚至猜測2人合作期間的互動，多少可能影響李鐘碩的心情，但目前都只是網友自行推測，並沒有任何證據證實。而IU跟李鐘碩確實超忙，李鐘碩日前忙著拍《瑞草洞》，最近正等待Disney+原創影集《再婚皇后》上線，也已確定出演改編自Naver人氣網路小說《以燮的戀愛》；IU完成MBC《21世紀大君夫人》拍攝後，目前在準備新專輯，並預計今年9月在高陽綜合運動場主競技場舉辦演唱會。