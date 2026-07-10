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受巴威颱風影響，台積電（2330）原訂今（10）日公布6月營收，將延後至下周一（7月13日）下午1時30分發布。由於市場預期6月營收有望續創高檔，也讓第二季營收表現備受關注。因應巴威颱風來襲，市政府宣布7月10日停止上班上課，台積電也公告，原定今日發布的6月營收報告，將順延至7月13日（一）下午1時30分對外公布。在AI需求持續暢旺帶動下，台積電身為輝達（NVIDIA）、AMD等AI晶片大廠的主要代工夥伴，營運表現持續攀升。今年3月營收衝上4,151億元，寫下當時歷史新高；4月續繳4,107億元佳績，維持高檔水準。5月營收更進一步突破4,169億元，不僅刷新歷史單月新高，也創下歷來最強5月紀錄。今年截至目前為止，歷史單月營收前三高，全數由2025年上半年包辦。市場預估，台積電6月營收可望突破4,000億元，甚至有機會挑戰4,400億元。若順利達標，加計4月4,107億元及5月4,169億元後，第二季營收將可望突破1.2兆元，並落在公司先前法說會預估的1.24兆元至1.27兆元財測區間，展現AI需求持續推升業績成長動能。