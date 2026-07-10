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SK海力士美國存託憑證（ADR）IPO獲市場熱烈追捧，外電報導，全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲投資人踴躍認購，超額認購逾七倍，預計美東時間7月10日在那斯達克掛牌交易。法人認為，此次募資熱度反映國際資金看好AI帶動記憶體產業升級，也有望帶動台灣記憶體族群後續評價提升。SK海力士ADR預計於美東時間9日完成定價，將發行1.779億單位，每單位代表十分之一股普通股，預定10日在那斯達克全球精選市場展開發行前交易，股票代碼為「SKHYV」，13日起轉為正式交易，代碼改為「SKHY」。若以7月8日首爾收盤價每股207.6萬韓元（約1,380美元）估算，本次IPO募資規模約245億美元，可望成為美國史上第二大外國企業IPO，僅次於阿里巴巴2014年250億美元的上市案。此次ADR認購已於美東時間8日下午4時截止，由美銀、花旗、高盛及摩根大通擔任主承銷商，另有九家投行共同參與承銷。據悉，英國資產管理公司Baillie Gifford、避險基金Coatue Management及Situational Awareness Partners等大型機構均表達認購意願，三家合計最高認購金額約70億美元，顯示國際法人對SK海力士及AI記憶體前景高度看好。SK海力士ADR超額認購逾七倍，也再度點燃市場對AI記憶體的投資熱情。SK海力士股價9日在韓股強勢反彈，大漲5.3%，一掃連日疲弱走勢。台股記憶體族群同步受惠，南亞科（2408）攻上漲停，以43.55元作收；華邦電、旺宏及群聯等個股也全面走揚，漲幅均超過3%。法人指出，SK海力士近年憑藉高頻寬記憶體（HBM）技術優勢，成功打入輝達等AI晶片大廠供應鏈。隨著生成式AI快速發展，AI伺服器、資料中心對DRAM、HBM及儲存產品需求持續攀升，也帶動市場重新評價記憶體產業。業界分析，過去記憶體產業估值長期受景氣循環影響而偏低，但AI帶來結構性需求改變，使記憶體從消費電子零組件，逐步轉型為AI基礎建設不可或缺的核心元件。隨著SK海力士赴美掛牌，可望吸引更多美系資金布局，縮小與美光等國際同業的估值差距，也讓南亞科、華邦電、旺宏等台灣記憶體廠未來營運與股價表現更受市場關注。