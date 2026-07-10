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鯖魚罐頭紅、黃色有何不同？意外掀起熱烈討論

▲台灣人熟悉的番茄汁鯖魚罐頭，除了是平價又方便的常備食品，也是颱風天熱門備糧。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）

官方揭曉答案！紅、黃包裝其實內容完全相同

▲廠商表示，兩種罐頭內容完全一致，包裝顏色只是延續早年不同地區的銷售習慣，並非口味或配方不同。（圖/記者張嘉哲攝影）

罐頭怎麼吃？官方提醒安全3重點 「颱風麵」做法必看

▲許多民眾喜歡在颱風天利用家中食材製作「颱風麵」，而番茄汁鯖魚罐頭就是不可少的關鍵。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣人熟悉的番茄汁鯖魚罐頭，除了是平價又方便的常備食品，也是颱風天熱門備糧。近期有民眾好奇紅、黃包裝究竟差在哪，掀起網友熱議。對此，廠商表示，兩者內容物、原料、調味皆完全相同，差異僅來自早年區域銷售習慣，北部主要販售紅罐、中南部則以黃罐為主，後來因交通便利及消費者既定印象，才改為兩種包裝同步販售。番茄汁鯖魚罐頭在台灣熱銷多年，不僅價格親民、保存方便，更是許多人颱風天必囤的常備糧食。曾有網友在Threads發文表示，前陣子才搞懂紅色、藍色立可白的差異，如今又對同榮番茄汁鯖魚罐頭分成紅色與黃色包裝感到好奇，忍不住發問「到底差在哪？」引發不少民眾熱烈討論。貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，「看心情輪流買呀⋯今天買紅的下次就買黃的囉」、「曾經不知道差異放棄購買哈哈哈」、「我都吃」、「我之前也在超市研究很久」、「家裡紅黃兩種都有」、「買習慣紅色就覺得紅色比較好吃」、「小時候都吃紅色煮泡麵」、「從小都吃黃色，紅色感覺比較乾一點」。針對外界疑問，同榮實業曾在官網說明，目前番茄汁鯖魚罐頭無論紅罐或黃罐，所使用的原料、配料、調味方式及內容物皆完全一致，並沒有任何差異。業者表示，早期因區域銷售策略不同，北部市場主要販售紅罐，中南部及東部則以黃罐為主。更早以前，黃罐裝的是鯖魚、紅罐則是鰹魚，由於鰹魚產量逐漸不足，後續全面改為鯖魚罐頭，但桃竹苗等地消費者早已習慣購買紅罐，因此保留紅色包裝；中南部仍維持黃罐。隨著交通便利、人口流動增加，各地民眾經常買不到自己熟悉的包裝，消費者既定印象又難以改變，最後才改為紅、黃兩款同步販售，讓民眾依照習慣自由選購。除了包裝顏色引發討論外，同榮也提醒民眾食用罐頭時應注意以下事項：另外，也有許多人喜歡將番茄汁鯖魚罐頭料理成「颱風麵」。做法相當簡單，只要將番茄汁鯖魚罐頭與麵條一起烹煮，再依個人口味加入雞蛋、火鍋料、蔬菜或肉片等配料，就能完成一碗方便又有飽足感的料理。由於食材容易準備、份量比泡麵更豐富，也成為不少民眾颱風天無法外出時的首選。