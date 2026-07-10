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針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨日公布「青年五大政策」，高雄市議員許采蓁今（10 ）日表示，這5大政見中最大的亮點，就是經典的空洞「瑞隆體」再現，看似琳琅滿目、實則不知所云，完全只是將中央既有的政策與陳其邁市府的現有措施重新再喊一次，幾乎看不到任何新的制度設計或突破性政策。許采蓁指出，其中關於青年身心健康的政策，更是用最溫柔的語氣、提出最荒謬的解方，堪稱是官僚體系的「廢話天花板」。許采蓁指出，賴瑞隆在「安居力」中提出擴大社會住宅、包租代管、租金補貼等「青年宜居生活支持計畫」，全都是中央與高雄市府早已行之有年的既定政策。更諷刺的是，總統賴清德近日才因選前承諾8年內興建13萬戶社會住宅，如今中央卻將目標下修至4萬戶，引發外界質疑選前承諾跳票。結果賴瑞隆卻把這些連中央都未完全兌現的政策重新包裝成自己的青年政見，請問到底是要選高雄市長，還是只會當替黨中央擦脂抹粉的政策宣傳員？許采蓁也質疑，賴瑞隆過去不斷攻擊對手柯志恩惡修《財劃法》、害高雄沒錢，如今卻又承諾加碼各項補助，這不就是典型的「沒錢喊假的，收割政績才是真的」？建議賴瑞隆要不要先回去跟民進黨中央討論清楚、口徑一致？不要每次都攻擊在野黨時喊沒錢、要選舉大撒幣時又有錢，只想著把城市建設綁架在政治利益上。針對賴瑞隆提出的「溫暖力」政策，喊話要擴大心理諮商協助，支持青年面對求職焦慮，許采蓁痛批，這幾乎可說是整份政見的「廢話天花板」，青年之所以焦慮，不是因為缺少心理諮商，而在於低薪、高房價、通膨壓力等看不到未來的現實問題；結果賴瑞隆這位市長參選人給出的解方，居然是「沒關係，你心裡苦我可以找人聽你哭」，這種治標不治本的安慰劑拿來當政策，只突顯出賴瑞隆絲毫沒有解決問題的能力、甚至連發現問題在哪的自覺都沒有。高雄市議員鍾易仲也發聲表示，賴瑞隆的政見讓人大開眼界，身為直轄市長候選人竟然提出鼓勵企業與校園導入「職場微型運動方案」，鐘易仲直言，高雄年輕人真正面臨的問題，是工時長、薪資低、工作做不完、加班有沒有回報？而不是沒有地方伸展筋骨，「難道青年每天加班到晚上，站起來做幾分鐘健康操，薪水就會變高？房租就會變便宜？房子就突然買得起？」此外，鍾易仲也點出，賴瑞隆此時高談闊論青年政策，但真正攸關學生心理健康制度改革的《學生輔導法》修法在2024年底三讀通過時，賴瑞隆根本全程不見人影，民進黨立委黃捷當時還高分貝指控柯志恩阻擋修法，結果諮商心理師公會全國聯合會在修法通過後，公開發文點名感謝柯志恩，卻未見黃捷名列其中。鍾易仲痛批，民進黨每次都只會靠攻擊在野黨來搏版面，彷彿自己才是年輕族群的唯一代言人，但事實證明，柯志恩才是做實事、真正站在青年身邊的人。鍾易仲強調，高雄青年需要的是真正能改善薪資、創造優質工作、降低居住成本、讓高雄產業升級的具體政策。而不是一份充滿「溫暖力」的空洞華麗簡報。鍾易仲呼籲賴瑞隆，既然要參選高雄市長，就請拿出真正能從源頭解決高雄低薪、勞權惡劣、高房價問題的牛肉，而不是用這種敷衍的精準廢話，來羞辱高雄年輕人的智商。