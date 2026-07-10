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▲就連下午時分，想吃鼎泰豐也需排上90分鐘。（圖／翻攝鼎泰豐官網）

巴威颱風即將襲台，大台北區宣布今（10）日停班停課，多個百貨也都暫停營業，而板橋大遠百則正常開店，因此許多民眾湧入百貨，尤其中午用餐時間更傳出人潮，其中鼎泰豐更一度傳出候位破200組，想吃到還必須等3小時。今颱風日有消費者在社群平台 threads上發問：「板橋大遠百鼎泰豐爆滿了嗎？」有熱心網友留言表示「候位破 200 組了！」昨（9）日晚間鼎泰豐對外宣布，因應颱風來襲，旗下包括百貨內、位於信義路上的本店與新生店 8 間分店暫停營業，目前全台營業門市僅有板橋店、新竹店、台中店與高雄店，板橋店目前等候時間約90分鐘之外，其他門市也都需要60分鐘左右。同樣今天停止上班上課的宜蘭縣，也因為一早開始幾乎沒有風雨，新月廣場正常營業，也傳出人潮不少，11點百貨一開門後，民眾直奔三、四樓排隊用餐，也有部分民眾是去影城看電影。今（10）日忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東Garden City）、中壢店、新竹店停止營業一天。高雄店今（10）日正常營運。台北市及桃園市轄內九家分店今（10）日停止營業（A4、A8、A9、A11、台北天母店、台北站前店、台北南西店、Diamond Towers、桃園站前店）；台中店今（10）日將於18:00提前閉店。遠百信義A13、遠企購物中心 7月10日暫停營業，其他縣市地區10間店正常營業，後續依當地風雨狀況彈性調整營業時間，最新資訊將公布於官方網站及社群。板橋大遠百正常營業台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳7月10日（五）暫停營業一天。新北中和、南港車站、板橋車站及機捷三店（桃園 A8、林口 A9、桃園 A19），今營業時間為上午11點至下午5點，並視天候狀況調整。7月10日（五）全天暫停營業。台中港OUTLET、LaLaport台中、台南OUTLET正常營運。7月10日（五）暫停營業一天。誠品生活松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台大店等雙北地區自營店點，今（10）日暫停營業一天；松菸24小時書店今（10）日清晨6:00後亦暫停服務，桃竹宜花等各百貨店點則配合百貨公告時間。台中誠品生活480、誠品生活台南正常營運。：正常營運：正常營運：正常營運iFG遠雄廣場今（10）日暫停營業，館內萬家福正常營業；乙泰接駁車 暫停營運。7月10日（五）暫停營業一天。7月10日（五）暫停營業。配合政府停班停課公告，7月10日（五）各館暫停營業一天。7月10日 (五) 全日暫停營業。7月10日（五）暫停營業一天。7月10日（五）全館全日暫停營業。摩天輪／旋轉木馬7月10日暫停營業；美麗華商場正常營業。