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金鐘影后高慧君近日遭一名網友爆料欠錢不還，對方指稱雙方有金錢糾紛，還搞消失封鎖對方，引發外界關注。對此，高慧君今（10）日也發表聲明回應，表示對於相關內容深感無奈，並透露已整理相關資料，後續將交由經紀人統一對外說明。高慧君表示，對方是多年前曾合作過的演員，雙方多年來聯絡不多，直到自己因病無法工作、母親也因病需要照護時，對方曾主動給予精神與實質上的協助，她對此一直心存感謝。不過高慧君指出，後來受邀參加一場課程後，因理念不同便未再參與，之後雙方互動也逐漸出現歧見。她表示，在身心俱疲的情況下選擇封鎖對方、不再聯絡，未料今日看到對方公開發文，讓她深感無奈。高慧君表示，目前已將相關資訊整理完畢，後續將依法處理相關事宜，並由經紀人統一對外回應，也感謝外界的關心。此發文者為多年前曾合作過的演員，中間少有聯繫卻仍保有聯絡方式， 後聯繫上時本人正處於病痛纏身無法工作及家母亦患病需要看護的低谷期，在此感謝她得知後主動提供的精神和實質協助。 其後保持良好互動且不時收到關心，直到她邀約參加什麼「共好發展總會」的課程， 本人秉持著友好及信任去參加過一次後，發現其操作模式與經驗上所認知的直銷類似，便不再參與。 之後她開始出現神鬼之類的相關言語，直指 「本人和男友是孽緣，他疑似有養小鬼，要快斬斷」， 「神降旨要她捐100萬，她已經捐了30萬，剩下的70萬要本人負責」．．．並將70萬列為債務， 更誣指本人有說出「她貪圖本人男友財產」之言論。加之重覆在一天內收到數次長篇大論，小修小改複製貼上的文字，身心俱疲下將其封鎖不再聯絡， 今天就看到此篇文章的貼出，深感無奈，故特此聲明回應。 本人已將相關資訊整理，待後續處理，此後由經紀人統一回應，感謝大家的關心。