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▲IU（左圖）、李鐘碩10日透過媒體宣告結束4年感情。（圖／美聯社、翻攝自이종석 IG＠jongsuk0206）

韓星IU、李鐘碩今（10）日向八卦媒體《Dispatch》證實已經結束4年戀情，震撼外界，回顧年初，粉絲發現IU和李鐘碩在不同的公開場合疑似穿同一款外套，被解讀小倆口低調放閃，不過有偏激的粉絲要求兩人不要穿同一件衣服，對此，IU罕見現身留言澄清「是不同件衣服耶」，否認和李鐘碩穿情侶裝，如今雙方宣告分手，被聯想情變早有跡可循。今年1月，有眼尖的粉絲發現，李鐘碩在《瑞草洞》演員聚會穿的外套，與IU跟演員李姸聚會時穿的米白色毛絨外套款式極度相似，只是女生的尺寸較大，因此兩人被認為刻意穿情侶裝秀恩愛，沒想到，有部分反對戀情的粉絲無法接受，湧入IU的官方平台批評，要求兩人「各自穿不同的衣服」。面對部分粉絲的無理要求，IU本人當時親自現身留言區，直球回覆：「是不同件衣服耶？」並附上一個笑臉的表情符號，間接否認和李鍾碩穿情侶服，不少粉絲稱讚女神以高EQ又幽默的方式化解兩方粉絲無端造成的對立。不過半年後，IU和李鐘碩宣告分手，有粉絲便猜測兩人的戀人關係當時可能已經出現變化。IU和李鐘碩今天透過韓媒《Dispatch》向大眾說明，由於近年來各自的演藝事業繁忙、行程滿檔，導致見面機會大幅減少，經過充分溝通後，兩人決定退回互相支持的演藝圈前、後輩與朋友關係，正式為這段約4年的公開戀情畫下句點。