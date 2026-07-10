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記憶體大廠南亞科技（2408）今（10）日召開法說會，並公布第二季自結財報。在DRAM價格大幅上漲帶動下，單季營運表現亮眼，營收達825.49億元，季增68.2%；稅後淨利501.92億元，每股稅後盈餘（EPS）14.66元，毛利率更攀升至79.5%，創下近年亮眼成績。南亞科表示，第二季獲利大幅成長，主要受惠於DRAM市場價格強勁反彈。平均銷售單價（ASP）較第一季大幅增加逾60%，雖然銷售量與前一季大致持平，但價格走揚仍有效推升整體營收與獲利。第二季合併營收825.49億元，季增68.2%；毛利率79.5%，較上季提升11.6個百分點；營業淨利608.26億元，營益率73.7%，季增12.4個百分點；稅後淨利501.92億元，EPS達14.66元。累計今年上半年，南亞科合併營收1316.36億元，年增643.12%；稅後淨利762.5億元，較去年同期由虧轉盈，每股稅後盈餘23.38元。南亞科指出，今年上半年AI基礎建設及伺服器相關產品營收占比已突破20%，目前持續供應DDR5、LPDDR5／5X等產品，同時積極布局客製化AI記憶體等高附加價值市場。在產能布局方面，南亞科表示，新廠第一階段預計於2028年投產，初期月產能約3萬片，未來可望擴增至4.5萬片，整體投資金額約4,800億元。公司也表示，第三代至第五代10奈米級製程（1C、1D、1E）及EUV技術研發皆依規畫推進。展望後市，南亞科認為，AI快速發展正改變全球記憶體市場供需結構。隨著AI伺服器、雲端資料中心對HBM及RDIMM需求持續攀升，占用大量產能，也壓縮手機、PC、車用及消費性電子DRAM供給。公司預期，記憶體供應吃緊情況可能持續數個季度，已有不少客戶透過長期供貨合約（LTA）提前鎖定產能，以確保供貨穩定。南亞科表示，AI GPU、CPU及ASIC持續推動高階記憶體需求成長，在非AI產品供給受限下，有助於支撐高階DRAM價格，整體產業仍具成長動能。此外，公司永續表現也再獲國際肯定，今年連續第五年入選DJSI世界指數，並連續第七年入選S&P全球永續年鑑，展現企業在永續治理與營運上的成果。