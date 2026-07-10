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停班停課最慘苦主現身！「低渣3天、喝瀉藥」做白工：比悲傷還悲傷

▲一名網友本來安排腸胃鏡檢查，沒想到遇到停班停課，不只做白工還要重來。（示意圖／翻攝pixabay）

低渣飲食、喝瀉藥有多痛苦？記者真實體驗慘不忍睹

▲腸胃鏡檢查前除了要低渣飲食，還得經歷飲下清腸劑過程，也是許多人認證的大魔王關卡。（示意圖／取自photo AC）

巴威颱風今晚至明天最接近！中部以北、宜蘭地區風雨最強

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風逼近台灣，中央氣象署發布海上、陸上颱風警報，昨晚北北基桃等12縣市都宣布今（10）日停班停課，但，甚至釣出有類似經歷的人現身回應，在網路上引發討論。昨晚全台12縣市宣布7月10日停班停課，尤其北部人對於北北基桃「時隔多日同步停班停課」相當有感，但有網友在Threads悲傷表示，自己7月10日剛好有安排健檢照腸胃鏡，已經低渣三日，甚至喝下第一瓶清腸藥了，沒想到健檢中心突然通知停診「原預定當日健檢來賓，請於上班日後利用網路或來電改期」，不只得重新預約，還要再經歷一次清腸。貼文曝光後，瞬間引來網友留言、「結論：沒事別排7-9月做大腸鏡」、「比悲傷還悲傷的故事」、，甚至有類似經歷的苦主回應，「沒事的，我前年也是這樣，先來個山陀兒，然後低渣第二次之後又另一個颱風叫康芮，最後我低渣了三次共九天才照到」。《NOWNEWS》記者同事也同樣預約7月10日做腸胃鏡檢查，她在7月8日晚間就接到健檢診所預告，請她「等北市8點宣布是否停班課」再喝瀉藥，不過需照樣先低渣，至少只痛苦一半，只是要重新預約、再來一次低渣飲食即可。不過低渣飲食過程其實很痛苦又麻煩，不只限制多又有忌口，通常只能一直啃白吐司，甚至第三天只能喝蜂蜜水度過。另根據記者同事經驗，所以會處在飽到想吐的狀態、還要狂灌水，真的超痛苦，熬過這個想吐又得灌水的階段後，直接拉了6次，甚至拉到半夜，呈現拉水狀態，簡直痛不欲生。根據中央氣象署表示，巴威颱風將於今晚至明（11）日週六最接近，各地風雨明顯轉強，尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯，北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生，其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨。周日（12日）颱風雖然逐漸遠離，但馬祖清晨風雨仍強、台灣澎金風雨緩，馬祖的風雨預計會延續到週日清晨，上午起逐漸緩和，其他地區雖然還是有短暫陣雨，但風雨趨緩，可是沿海空曠地區仍有較強陣風。