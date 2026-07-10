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一、易遊網

台灣訂房－災防假訂房保障政策

「出發地」或「目的地」發佈陸上颱風警報或全縣市停班時，如有取消需求，請於入住前透過官網或APP點選訂單中的「取消訂單」線上一鍵取消、全額退費。

「出發地」或「目的地」發佈陸上颱風警報或全縣市停班時，如有取消需求，請於入住前透過官網或APP點選訂單中的「取消訂單」線上一鍵取消、全額退費。 國際訂房－航變訂房保障政策

因航班停飛導致行程取消，且無當日替代航班情況，凡同趟行之機票與飯店皆於易遊網預訂，可申請目的地訂房免費取消。申請時須提供機票訂單編號及航班取消證明文件，並最晚於入住日當天提出，以利後續作業。

因航班停飛導致行程取消，且無當日替代航班情況，凡同趟行之機票與飯店皆於易遊網預訂，可申請目的地訂房免費取消。申請時須提供機票訂單編號及航班取消證明文件，並最晚於入住日當天提出，以利後續作業。 國際機票- 退票辦法

將依照航空公司公告辦理退改作業，如航空公司同意免費退票，易遊網亦不收取任何手續費。如有退票需求，待收到航空公司異動通知後，點選易遊網官網或APP訂單中的『退票申請』進行辦理，並務必勾選特殊原因『航班取消/異動』。

將依照航空公司公告辦理退改作業，如航空公司同意免費退票，易遊網亦不收取任何手續費。如有退票需求，待收到航空公司異動通知後，點選易遊網官網或APP訂單中的『退票申請』進行辦理，並務必勾選特殊原因『航班取消/異動』。 環島之星萌旅號- 取消辦法 列車套票：若台鐵公告環島之星停駛，可辦理免費取消全額退費，須於列車發車時間前登入訂單，透過訂單中的『聯絡客服』『訊息』功能通知客服人員。 旅遊套裝：出發地或目的地發布陸上颱風警報時，可辦理免費取消全額退費。如需延期或取消，請於行程搭乘之出發班次前登入訂單，透過訂單中的『聯絡客服』『訊息』功能通知客服人員。



二、Klook

針對巴威颱風，不少旅客行程安排大亂，部分旅遊平台啟動保障措施。易遊網估計受影響旅客超過2萬人，為加速整體應變與取消作業效率，針對台灣訂房旅客，凡符合取消條件者，皆可透過官網或APP啟用「一鍵取消」功能，無須進線客服，協助旅客縮短等待與處理時間。針對出國旅客提供優於市場的「航變訂房保障政策」，凡因行程受影響且符合條件者，目的地訂房可申請無條件免費取消，如有相關損失由易遊網吸收承擔。Klook指出，針對受颱風影響行程的旅客，指定適用日期的訂單，可協助辦理退款；非指定日期的訂單，旅客也可依商品規範選擇延期或申請退款，客服將全力協助。