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11萬公噸下修至2.7萬公噸 油品出貨給3業者

▲食藥署署長姜至剛說，今日上午邀集中聯和3家業者了解，確認4至6月的出貨油品為2.7萬公噸。（圖／食藥署提供）

中聯油脂因油品檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，產品擴大下架。而4至6月共29批次、2.7萬公噸的產品全數預防性下架，食藥署署長姜至剛說，今日上午邀集中聯和3家業者了解，確認4至6月的出貨油品為2.7萬公噸，分別給福壽、泰山及福懋；另有約3千公噸的庫存在中聯。原先食藥署初估中聯4、5、6月生產的相關油品，約11萬多公噸。食藥署長姜至剛今（10）日受訪時提到，為了了解目前產品現況，今上午邀集中聯和泰山、福壽、福懋代表開會，確認中聯4至6月生產共29批次產品、約3萬公噸，其中2萬7532.7公噸已出貨，另約3千公噸仍在中聯庫存。中聯出貨的2萬7532.7公噸中，9674.7公噸給台中福壽實業製成29項產品；1萬246.9公噸給台中福懋油脂製成4項產品；7611.1公噸給彰化泰山製成16項產品。姜至剛解釋，原先估計11萬公噸，是以數學計算一天生產的量去試算，但因為生產可能遇到連假等，也並非每天都會有，因此最終確認約3萬公噸的油品。而先前公布檢驗不合標準的批號315-1150404的大豆沙拉油，食藥署說明，截至今天中午12時，受影響油品為18個品項，已回收共62.038公噸。