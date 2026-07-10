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▲賈永婕（如圖）表示依照過去的經驗，只要宣布放颱風假、但風雨還沒真正進來，百貨公司通常業績會很好。（圖／賈永婕臉書）

北北基桃今（10）日因颱風來襲全面停班停課，台北101昨晚也緊急宣布停業一天。台北101董事長賈永婕透露，依照過去的經驗，只要宣布放颱風假、但風雨還沒真正進來，百貨公司通常都是人山人海，業績會很好，然而員工、廠商的安全比什麼都重要，決定捨棄業績關門一天，賈永婕也吐露心情直呼：「老實說，真的很掙扎！」昨晚8點北北基桃宣布停班停課後，台北101遲遲未出面表態是否停業，一名員工因此在Threads寫下長文，呼籲賈永婕讓101暫停營業1天「把生命安全放在營業之前。」貼文引來多人討論，直到昨日深夜10點，台北101臉書粉專才終於發文，宣布暫停營業。今賈永婕在臉書發文，透露有朋友傳訊問她：「101今天有開嗎？想去逛街，因為外面真的太熱了。」對於百貨公司停業一天，賈永婕坦言做出這個決定真的很掙扎，因為依照過去的經驗，只要宣布放颱風假、但風雨還沒真正進來，百貨公司通常都是人山人海，業績會很好。不過賈永婕表示，為了顧及員工、廠商的安全，決定不要跟老天爺賭，「所以今天……我的業績先放假，KPI先放假，預算達成率先放假，等風雨過了，再把它們全部叫回來加班。」認為業績日後可以追回來，人平安才是最重要的。貼文一出引來許多民眾大讚：「大家想到的都是百貨公司有沒有開，只有賈董把員工的安全為第一考量！」、「這就是負責任的企業思維，不是跟天氣賭，而是把員工和合作夥伴的安全放在第一位」、「如果能去百貨逛街的話根本不需要停班停課」、「風雨過後，衝一波去幫妳補業績」、「正確的決定」、「有魄力的董事長，讓底下的幹部跟員工不用糾結。」