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世界盃8強賽對戰圖表

▲2026世界盃8強淘汰賽7月11日賽前，最新晉級狀況與對戰組合樹狀圖。（圖／FIFA官網）

2026世界盃7/12阿根廷VS瑞士基本資訊

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

阿根廷、瑞士世界盃小組賽表現如何？

阿根廷、瑞士戰力焦點分析

▲勞塔羅（Lautaro Martínez）依舊是阿根廷陣中重要的鋒線戰力。（圖／美聯社／達志影像）

▲瑞士20歲超新星曼贊比（John Manzambi），是球隊本屆世界盃最大驚喜。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷、瑞士預計先發名單與傷兵名單

阿根廷VS瑞士之戰亮點與結果預測

阿根廷勝出（常規時間或延長賽）

比分推測： 阿根廷 1-0 瑞士 或 阿根廷 2-1 瑞士

2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

2026世界盃瑞士國家隊球員名單

2026世界盃7/12 8強淘汰賽賽程表

對戰組合 時間 轉播單位 地點 挪威 英格蘭 5:00 AM FOX Tele FOX One 美國邁阿密體育場 阿根廷 瑞士 9:00 AM FOX Tele FOX One 美國堪薩斯城體育場

台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃8強淘汰賽迎來壓軸之戰，衛冕冠軍阿根廷將在堪薩斯城體育場（Kansas City Stadium）迎戰本屆狀態火熱的歐洲勁旅瑞士。這是一場傳統豪強與堅韌軍團的強強對決。阿根廷在16強賽中上演驚天大逆轉，而瑞士則展現極強抗壓能力，被預測是一場五五波較量。《NOWNEWS》以下為讀者整理阿根廷VS瑞士8強淘汰賽「戰力分析、預測先發名單及轉播資訊」等完整懶人包。對戰組合：阿根廷 vs 瑞士（2026世界盃8強淘汰賽）比賽時間：台灣時間2026年7月12日 上午9點比賽地點：美國堪薩斯城體育場阿根廷與瑞士在國際足壇歷史上一共有過7次交手紀錄，阿根廷以5勝2平、未嘗一敗的戰績佔據壓倒性優勢，總進球數比為15：3。這兩支球隊在世界盃正賽舞台上曾有過2次交鋒，阿根廷同樣取得全勝。衛冕冠軍阿根廷在小組賽被分在 J 組，展現了強大的統治力，進攻火力堪稱本屆天花板。小組賽戰果第一輪： 阿根廷 3 - 0 阿爾及利亞第二輪： 阿根廷 2 - 0 奧地利第三輪： 約旦 1 - 3 阿根廷表現亮點與戰術關鍵梅西的紀錄之夜： 39 歲的球王梅西（Lionel Messi）在對陣阿爾及利亞的揭幕戰中演出帽子戲法，不僅超越克洛澤（Miroslav Klose），更刷新了世界盃歷史進球總數紀錄。歐洲勁旅瑞士在 B 組與共同主辦國加拿大、波赫以及卡達同組，憑藉著極高的高位壓迫效率與韌性，力壓東道主以不敗戰績奪得頭名。小組賽戰果第一輪： 卡達 1 - 1 瑞士第二輪： 瑞士 4 - 1 波士尼亞與赫塞哥維納第三輪： 瑞士 2 - 1 加拿大表現亮點與戰術關鍵戰術體系成熟： 雖然首戰意外被卡達 1-1 逼平，但瑞士迅速調整狀態，第二輪以 4-1 痛擊波赫打出代表作。老將扎卡（Granit Xhaka）在中場的調度以及巴爾加斯（Ruben Vargas）的邊路突破極具威脅。阿根廷在小組賽以 3 戰全勝轟入 8 球的傲人姿態強勢晉級，雖然在淘汰賽階段（32強對維德角、16強對埃及）都遭遇了對手的頑強抵抗，甚至一度落入絕境，但也展現了衛冕冠軍無與倫比的冠軍底蘊與逆境調整能力。核心優勢梅西的「歷史級Form」： 39 歲的球王梅西（Lionel Messi）在自己的最後一舞中完全燃燒，目前已瘋狂斬獲 8 個進球，獨自領跑本屆世界盃射手榜。他的突擊、組織以及致命一擊依然是全天下所有防線的噩夢。恐怖的進攻延續性： 藍白軍團目前已經寫下連續 10 場世界盃比賽單場至少攻入 2 球的誇張紀錄。鋒線上除了梅西，阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）與勞塔羅（Lautaro Martínez）的輪番衝擊，讓阿根廷擁有全場不間斷的開火權。冠軍班底的中場絞殺： 由恩佐（Enzo Fernández）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與德保羅（Rodrigo De Paul）組成的中場鐵三角，在控制比賽節奏和就地反搶上依然是世界頂級。潛在隱憂防線慢熱與注意力分散： 16強對陣埃及時，阿根廷曾一度 0-2 落後，暴露出在面對快速反擊和定位球防守時，後防線偶爾會出現盯人不緊、退防不及的問題。如果面對戰術執行力更強的瑞士仍舊慢熱，恐付出巨大代價。瑞士本屆世界盃至今取得了 3 勝 1 平 1 負（含PK大戰勝）的不敗戰績。這支瑞士隊不再只是傳統印象中一味死守的球隊，他們在主教練穆拉特·雅金（Murat Yakin）的調教下，展現出了極具現代感的戰術素養。核心優勢窒息的團隊防守： 瑞士是本屆賽事防守最出色的球隊之一，5 場比賽僅丟 3 球。由老將扎卡（Granit Xhaka）坐鎮中場指揮，配合後防線的嚴密組織，瑞士的低位防守與區域封鎖能極大程度壓縮對手的核心進攻區域。20歲超新星曼贊比（John Manzambi）： 這位小將是瑞士本屆最大的驚喜。他在進攻端具備極強的推進和破門能力，在最近幾場比賽中一人獨造多球，他的速度和爆發力將是瑞士反擊中直插阿根廷肋部防線的最強利刃。門神科貝爾（Gregor Kobel）的最後防線： 在16強點球大戰中神勇淘汰哥倫比亞，科貝爾目前的心理狀態和競技狀態都處於巔峰，這給了瑞士在常規時間內大膽實施高位壓迫的底氣。潛在隱憂板凳深度與消耗戰耐力： 瑞士陣中許多骨幹球員（如扎卡）年齡偏大，且16強經歷了 120 分鐘外加點球大戰的殘酷消耗，體能恢復將是一個巨大考驗。在比賽後半段，瑞士的防守體系能否跟上阿根廷高頻率的換人衝擊，將是一大疑問。阿根廷在16強戰驚險擊敗埃及，當時中後衛羅梅羅因左大腿抽筋被提前換下，引發外界擔憂。最新醫學檢查確認這只是普通的抽筋，沒有肌肉拉傷，他將會百分之百先發。目前斯卡洛尼（Lionel Scaloni）唯一的戰術考慮在於左後衛人選，預計將由老將塔利亞菲科與進攻型左後衛尼古拉斯·岡薩雷斯二選一。守門員： 達米安·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）後衛： 納韋爾·莫利納（Nahuel Molina）、克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）、利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）、尼古拉斯·塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）中場： 羅德里戈·德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）、亞歷克西斯·麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、萊昂德羅·帕雷德斯（Leandro Paredes）前鋒： 胡利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）、利昂內爾·梅西（Lionel Messi）🟢 克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）： 已無大礙（肌肉抽筋恢復），預計先發。⚪ 其他球員： 全員皆可健康出賽，無受傷或禁賽人員。瑞士隊在16強通過PK大戰艱難淘汰哥倫比亞，但本屆賽事已轟入 3 球 2 助攻的 20 歲超新星曼贊比（Johan Manzambi）因為在訓練中左膝嚴重挫傷，目前仍帶著護具，趕上這場比賽的機率微乎其微。主教練雅金預計將延續由AC米蘭小將亞沙里（Ardon Jashari）代打中場。好消息是，此前小腿不適的翼鋒魯本·瓦爾加斯（Ruben Vargas）已恢復訓練，預計此役能重返先發。守門員： 格雷戈·科貝爾（Gregor Kobel）後衛： 丹尼斯·扎卡里亞（Denis Zakaria）、尼科·埃爾維迪（Nico Elvedi）、曼努埃爾·阿坎吉（Manuel Akanji）、里卡多·羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）中場： 阿爾東·亞沙里（Ardon Jashari）、格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）、雷莫·弗羅伊勒（Remo Freuler）前鋒： 丹·恩多耶（Dan Ndoye）、布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）、魯本·瓦爾加斯（Ruben Vargas）🔴 約翰·曼贊比（Johan Manzambi）： 膝蓋重度挫傷，極大機率缺席（趕不上先發）。🔴 米歇爾·埃貝徹爾（Michel Aebischer）： 肌肉拉傷，確定缺席。🔴 盧卡·賈奎茲（Luca Jaquez）： 肌肉傷勢，單獨進行恢復訓練，預計缺席。🟢 魯本·瓦爾加斯（Ruben Vargas）： 已克服小腿微恙，預計可以先發。根據各大數據模型與博彩市場的賠率分析，阿根廷依然是更被看好晉級的一方。勝負預測：分析觀點：雖然數據模型預測阿根廷在常規 90 分鐘內直接獲勝的機率約為 45%，且常規時間踢平的機率也高達 45%（反映出瑞士防守的頑強），但阿根廷陣中擁有能夠在一瞬間改變比賽天平的梅西。瑞士的策略很明確——將比賽節奏拖慢，甚至力拼拖入點球大戰；而阿根廷則會發動搶攻。考量到阿根廷多樣化的進攻手段（近 11 場世界盃比賽均能攻入複數進球），瑞士的防線勢必面臨前所未有的壓力。考慮到淘汰賽階段各隊趨於謹慎，加上瑞士的防守實力，本場比賽可能偏向低比分（2.5球以下）。阿根廷預計能小勝晉級四強，但過程絕不會輕鬆。🧤門將（3人）迪布·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）｜ 英超 - 阿斯頓維拉魯利（Gerónimo Rulli）｜ 法甲 - 馬賽穆索（Juan Musso）｜ 西甲 - 馬德里競技🛡️後衛（8人）克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）｜ 英超 - 托特納姆熱刺利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）｜ 英超 - 曼聯納韋爾·莫利納（Nahuel Molina）｜ 西甲 - 馬德里競技岡薩洛·蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）｜ 阿甲 - 河床尼可拉斯·奧塔門迪（Nicolás Otamendi）｜ 葡超 - 本菲卡尼可拉斯·塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）｜ 法甲 - 里昂萊昂納多·巴萊爾迪（Leonardo Balerdi）｜ 法甲 - 馬賽法昆多·梅迪納（Facundo Medina）｜ 法甲 - 馬賽⚙️中場（7人）恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）｜ 英超 - 切爾西亞歷克西斯·麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）｜ 英超 - 利物浦羅德里戈·迪保羅（Rodrigo De Paul）｜ 美職聯 - 邁阿密國際喬瓦尼·洛塞爾索（Giovani Lo Celso）｜ 西甲 - 皇家貝蒂斯萊昂德羅·帕雷德斯（Leandro Paredes）｜ 阿甲 - 博卡青年埃塞基耶爾·帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）｜ 德甲 - 勒沃庫森瓦倫丁·巴爾科（Valentín Barco）｜ 法甲 - 史特拉斯堡🏹前鋒（8人）利昂內爾·梅西（Lionel Messi / 隊長）｜ 美職聯 - 邁阿密國際朱利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）｜ 西甲 - 馬德里競技勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）｜ 義甲 - 國際米蘭蒂亞戈·阿爾馬達（Thiago Almada）｜ 法甲 - 里昂尼可拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González）｜ 西甲 - 馬德里競技尼科·帕斯（Nico Paz）｜ 義甲 - 科莫朱利安諾·西蒙尼（Giuliano Simeone）｜ 西甲 - 馬德里競技弗拉科·洛佩斯（José Manuel "Flaco" López）｜ 巴甲 - 帕梅拉斯🧤門將（Goalkeepers - 3人）柯貝爾（Gregor Kobel）｜ 多特蒙德 (德甲)姆沃戈（Yvon Mvogo）｜ 洛里昂 (法乙)凱勒（Marvin Keller）｜ 年輕人 (瑞士超)🛡️後衛（Defenders - 8人）阿坎吉（Manuel Akanji）｜ 國際米蘭 (義甲)艾爾維迪（Nico Elvedi）｜ 門興格拉德巴赫 (德甲)羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）｜ 皇家貝提斯 (西甲)維德默（Silvan Widmer）｜ 緬因茲 (德甲)穆海姆（Miro Muheim）｜ 漢堡 (德乙)阿門達（Aurèle Amenda）｜ 法蘭克福 (德甲)喬默特（Eray Cömert）｜ 瓦倫西亞 (西甲)雅克斯（Luca Jaquez）｜ 斯圖加特 (德甲)⚙️中場（Midfielders - 10人）夏卡（Granit Xhaka）｜ 總監兼隊長，桑德蘭 (英冠)扎卡里亞（Denis Zakaria）｜ 摩納哥 (法甲)弗羅伊勒（Remo Freuler）｜ 波隆那 (義甲)亞沙里（Ardon Jashari）｜ AC米蘭 (義甲)索（Djibril Sow）｜ 塞維利亞 (西甲)艾比舍爾（Michel Aebischer）｜ 比薩 (義甲)里德（Fabian Rieder）｜ 奧格斯堡 (德甲)巴爾加斯（Rubén Vargas）｜ 塞維利亞 (西甲)曼贊比（Johan Manzambi）｜ 弗萊堡 (德甲)法斯納赫特（Christian Fassnacht）｜ 年輕人 (瑞士超)🏹前鋒（Forwards - 5人）恩波洛（Breel Embolo）｜ 雷恩 (法甲)奧卡福（Noah Okafor）｜ 里茲聯 (英冠)恩多耶（Dan Ndoye）｜ 諾丁漢森林 (英超)安多尼（Zeki Amdouni）｜ 伯恩利 (英冠)伊滕（Cedric Itten）｜ 杜塞道夫 (德乙)