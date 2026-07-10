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巴威颱風逼近，台中市政府宣布自10日晚間18時起停班停課，並連同11日全天放假 。這項「傍晚才放假」的決定，隨即引來大批市民湧入市長盧秀燕臉書表達抗議 。不過，前立委陳學聖則在臉書貼出沿途「藍天白雲照」力挺，盛讚盧秀燕不盲目討好民眾、堅持科學決策，展現了「千萬人吾往矣」的政治勇氣 。台中市府於9日晚間8點宣布該項停班課資訊後，迅速在網路引發軒然大波 。許多市民火大狂酸這是「奇葩操作」，質疑傍晚正值通勤尖峰，且越晚風雨越大，市府此舉等於讓大家冒著狂風暴雨下班，簡直是拿通勤族的生命安全開玩笑 。面對沸騰的民怨，台中市政府於深夜兩度發聲滅火 。市府拿出中央氣象署的定量降水預報圖進行科學說明，指出科學數據顯示10日白天預估雨量不到50毫米，入夜後風雨才會顯著增強 。其中10日晚間20時到隔天上午8時，12小時累積雨量恐達150至200毫米，11日白天山區更可能飆破300毫米達到大豪雨等級 。台中市新聞局長欒治誼深夜也強調，該決策是秉持科學數據，為了讓市民有充裕時間在下晚班前做好防颱準備，並兼顧勞工權益，才果斷決定「提前6小時實施颱風假」，將停班課長達30小時，絕非刻意刁難 。對於這場決策風波，前立委陳學聖抱持不同看法 。他表示，自己當天早上搭乘高鐵南下台中上班，雖然雙北已放颱風假，但沿途藍天白雲，完全嗅不到颱風即將到來的威脅 。到了台中後，更是深刻感受到其位居中心點的分界效應，正好呈現「以北全放颱風假、以南全部正常上班上課」的奇特景象 ，且台中白天確實無風無雨、甚至有些酷熱 。陳學聖直言，盧秀燕若想討好民眾，大可依循北部、順水推舟做個人情一起放假 。但他讚賞盧秀燕硬是依照中央氣象局與消防局的精準預報，做出下午六點後停班課的決定 。他認為，縱使隨之而來的是灌爆臉書的洪流負評，但在白天天氣大好時根本找不到放假理由，盧秀燕的堅持意味著一種選擇與承擔，而她的下一步，正用行動在驗證中 。