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暴風圈明晨觸陸！巴威登陸機率偏低

▲巴威颱風陸上警報持續發布，但由於路徑有往北修，因此颱風「籠罩全台」，甚至是登陸台灣的機率都降低。（圖／翻攝Typhoon2000）

中部豪雨恐牽動路徑 巴威有機會更靠近台灣

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）的路徑今（10）日有往北修正的情況，中央氣象署認為，颱風中心登陸的機率已經大幅降低，但需注意颱風周六通過北部近海時，會和北台灣陸地出現交互影響，導致颱風中心出現抖動，氣象專家賈新興則提醒，若颱風的劇烈風雨在中部附近產生「副中心」，會給予巴威颱風「往南」拉的力道，巴威可能會更靠近台灣，颱風中心甚至有可能與北部陸地接觸，達到「登陸」的條件。中央氣象署科長林伯東指出，巴威颱風暴風圈預估明天清晨接觸台灣陸地，以目前路徑來看，新北北海岸至宜蘭交界、宜蘭沿海、花蓮沿海都有可能；颱風路徑由於偏北，因此中心登陸台灣的機率降低許多，加上後續暴風圈縮小，因此周六颱風暴風圈「籠罩全台」的可能性也降低，南台灣部分縣市不會列入警報範圍。賈新興說明，巴威颱風在台灣北邊時，逆時針旋轉的環流會替中部山區帶來巨量降雨，颱風環流過山之後，劇烈的雨帶會產生「副中心」，若這個副中心卡在中南部，會給予北邊的巴威颱風「往南拉的力道」，路徑就可能更靠近北台灣，甚至中心進入北台灣。若是以上述劇本發展，巴威颱風整體會更靠近台灣，10級風暴風半徑也可能掃過更多陸地，對苗栗以北的風雨威脅會加劇，無論如何，巴威颱風的暴風半徑超過350公里，北台灣、東北部、中部山區要注意豪雨、大豪雨，各沿海風力也都可能超過10級，務必要持續關注最新颱風動態。