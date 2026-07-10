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強制清算恐釀連鎖危機

補救措施難兩全

韓股問題並非只有槓桿ETF

韓國股市近期波動劇烈，個股槓桿ETF更是放大了上沖下洗的態勢。如今主導放行槓桿ETF的韓國金融委員會（FSC）等政府部門正後臨壓力，青瓦台政策室長金永範今（10）日表示，正密切關注槓桿ETF對市場造成的影響，若有必要將會推出管控新規。綜合韓媒報導，青瓦台政策室長金永範今日在簡報會上明確表示，「針對單一股票槓桿ETF引發的市場狀況，財政經濟部、金融委員會、韓國央行及金融監督院將透過『市場狀況檢查會議』（簡稱F4會議）進行嚴密審視。若確認有補救必要，將在F4會議上討論並做出最終決定」。金融委員會之前也已經發出聲明稱，強調正密切監控該類商品上市後的運作現況、市場衝擊力道，以及是否有必要對投資人提供額外保護。市場批評追蹤三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的單一股票槓桿ETF，導致資金過度集中於特定半導體巨頭，進而加劇了韓股整體大盤的震盪。雖然有看法認為應該強制清算，讓個股槓桿ETF直接退出市場，但資深分析師多數認為強制清算機率極低。主因在於該類商品並未違反交易所的常規下市條款，且強制清算帶來的代價恐相當慘重。ETF若遭強制清算，必須以資產淨值（NAV）為基準進行清退，這將使原本僅是帳面上的評價損失，直接變成投資人的「實質虧損」，且投資人等於是在違背自身意願的情況下被強制斷頭。目前該類ETF的整體規模高達15兆韓元，一旦資產管理公司為了清算而集體拋售現貨與期貨部位，將對韓國股市造成嚴重的資金面衝擊。對於一個經過合法程序審批、上市僅不到兩個月的金融商品進行強制下市，金融主管機關恐將面臨極大的政治反噬與法律風險。在排除強制下市後，當局目前將焦點轉向政策補救，但市場普遍認為每項方案背後都帶有副作用。若限制單日漲跌幅，此舉恐導致ETF無法即時、準確地反映資產的實際價值，進而削弱市場正常的定價功能。市場更擔憂，資產淨值與市價之間的折溢價恐將擴大，且波動性會遞延至下一個交易日，導致混亂時間拉長。調降槓桿倍數的話，這意味著基金公司必須全面修改現有的操作契約、投資策略以及衍生性商品配置比例，同樣會引發市場陣痛。有業界人士指出，當局最初僅開放三星電子和SK海力士兩檔個股設立槓桿ETF，才是導致資金過度集中與波動加劇的結構性元兇。因此，市場也有聲音反向建議，應擴大開放至現代汽車（Hyundai Motor）等其他市值前幾大的權值股，以分散資金流。目前看來，「提高委託保證金比例」被視為最務實的短期解方。透過拉高投資人的進場資金門檻、並強化強制性的事前教育，或能有效達到降溫效果。不過，這仍被批評為「治標不治本」的臨時措施，且勢必引發散戶投資人的反彈。另一方面，財經界也出現反思聲音，警告不應將近期韓股的所有波動全都歸咎於槓桿ETF造成，如此將落入監管流於單一化的陷阱。一名韓國金融投資業高階主管表示，「近期市場的劇烈波動，實質上是全球半導體景氣疑慮、地緣政治不確定性，以及外資集體調倉等複雜因素交織的結果。若將矛頭全指向槓桿ETF，顯然過於片面」。該主管進一步警告，「如果政策走向一味地限制單一股票槓桿等創新工具，不僅背離了韓國推動『資本市場升級』的長遠目標，更將嚴重打擊國際投資人對韓國政策可預測性與制度信賴度的信心」。