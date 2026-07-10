2026年溫布頓網球錦標賽男單四強名單正式出爐，兩場史詩級對決即將於台灣時間今（10）日晚間點燃戰火！最受矚目的焦點無疑是現任球王、衛冕冠軍詹尼克·辛納（Jannik Sinner），將再度強碰尋求生涯第25座大滿貫金盃的39歲塞爾維亞傳奇「喬帥」諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic），這場強強聯手被外界譽為「提前開打的決賽」。而另一場準決賽則由新科法網冠軍、大會第2種子亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev），對決本屆賽會寫下灰姑娘傳奇的英國地主外卡黑馬亞瑟·費利（Arthur Fery），究竟誰能問鼎最終決戰，《NOWNEWS》為您整理這場壓軸大戰的完整賽程、賠率、對戰紀錄與直播平台。
🟡本文重點摘要
📍2026溫網男單四強賽賽程時間
📍本屆溫網男單4名球員介紹
📍為什麼艾卡拉茲本屆未進入四強？
📍2026年溫網四強賽看點是什麼
📍辛納、喬科維奇過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
📍2026法網男單比賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍辛納與喬科維奇的晉級之路對手名單
2026溫網男單四強賽賽程時間
兩場男單四強賽皆於台灣時間7月10日展開：
本屆溫網男單4名球員介紹
🎾亞瑟·費利（Arthur Fery）：本屆最大黑馬。身為英國地主外卡選手，他在開賽前世界排名僅第114名。憑藉主場優勢與驚人毅力，他一路爆冷挺進四強，目前即時排名已飆升至生涯新高的第36名。
🎾亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）：大會第2種子。帶著剛拿下法網冠軍的氣勢，本次溫網籤表對他極為有利，這將是他生涯首度闖入溫網決賽的絕佳機會。
🎾詹尼克·辛納（Jannik Sinner）：現任世界第1與溫網衛冕冠軍。本屆溫網狀態絕佳，發球局極具宰制力，至今共轟出97記ACE球，一發得分率極高。
🎾諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）：39歲的網壇傳奇。生涯已奪下7座溫網冠軍，正以驚人的意志力尋求打破歷史紀錄的第25座大滿貫單打金盃。
為什麼艾卡拉茲本屆未進入四強？
卡洛斯·艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在賽事開始前就已因右手腕受傷宣布退賽，因此本屆賽事並未參與角逐。
艾卡拉茲在同年4月的巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）期間感到手腕不適，這項傷勢讓他錯過了包含法國網球公開賽（法網）在內的整個紅土賽季。雖然他積極進行復健，但傷勢仍未及時痊癒，無法趕上後續的草地賽季，最終只能無奈宣布退出女王盃（Queen's Club Championships）與溫布頓網球錦標賽。
他在5月的退賽聲明中提到：「我的復原情況良好，感覺也好了很多，但很遺憾我還沒準備好上場比賽。」為了避免倉促復出對慣用的右手造成更嚴重的慢性傷害，他選擇專注休養，將目標放在之後的北美硬地賽季與美國網球公開賽（美網）。
2026年溫網四強賽看點是什麼？
體能極限大考驗：高齡39歲的喬科維奇在八強賽才剛經歷長達5小時15分鐘的五盤史詩級大戰，他的體能恢復速度將成為迎戰辛納的最大隱憂。喬科維奇能否拿下生涯第25冠持續刷新男單大滿貫紀錄，將是外界對這位潛在GOAT的期待。至於辛納則希望能夠報澳網的一箭之仇，並且競爭今年首冠。
外卡傳奇能走多遠：費利在全場英國球迷的應援下，不斷打破外界眼鏡。面對大賽經驗豐富、剛剛在法網奪冠信心大增的茲維列夫，這場矛與盾的對決將檢驗黑馬的成色。
辛納、喬科維奇過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
雙方生涯共交手11次，詹尼克·辛納（Jannik Sinner）目前以6勝5負微幅領先。
最近一次交手與勝負：雙方上一次碰頭是在2026年澳洲網球公開賽四強賽。當時諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）在一場激烈的五盤大戰中以3-6、6-3、4-6、6-4、6-4逆轉勝出，不僅拿下勝利，更一舉終結了詹尼克·辛納Jannik Sinner對他的5連勝紀錄。
📍2026溫網男單比賽賠率與專家選擇
詹尼克·辛納（Jannik Sinner）vs 諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）
📍賠率：國際盤口一面倒看好現任球王辛納晉級，賠率約為-450(或2/9)；喬科維奇則落在+340(或16/5)。
📍專家選擇：預測模型顯示詹尼克·辛納有高達79%的勝率。但專家指出，這可能是諾瓦克·喬科維奇奪得第25冠的最後絕佳機會，他的鬥志不容忽視，投注「喬科維奇贏得至少一盤」是極具價值的選擇。
亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）vs 亞瑟·費利（Arthur Fery）
📍賠率：亞歷山大·茲維列夫是絕對熱門，賠率高達-710(或1/2)；亞瑟·費利則是超級大冷門，賠率約為+490(或25/1)。
台灣地區轉播與線上串流平台
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
📍愛爾達體育
📍博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。
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📍2026溫網男單四強賽賽程時間
📍本屆溫網男單4名球員介紹
📍為什麼艾卡拉茲本屆未進入四強？
📍2026年溫網四強賽看點是什麼
📍辛納、喬科維奇過去對戰紀錄，最近一次贏球是哪時候
📍2026法網男單比賽賠率與專家選擇
📍台灣地區轉播與線上串流平台
📍辛納與喬科維奇的晉級之路對手名單
兩場男單四強賽皆於台灣時間7月10日展開：
|場次
|對戰組合
|開打時間 (台灣時間)
|第一場
|亞瑟·費利 Arthur Fery vs 亞歷山大·茲維列夫 Alexander Zverev
|7月10日 20:30
|第二場
|詹尼克·辛納 Jannik Sinner vs 諾瓦克·喬科維奇 Novak Djokovic
|7月10日 22:30
🎾亞瑟·費利（Arthur Fery）：本屆最大黑馬。身為英國地主外卡選手，他在開賽前世界排名僅第114名。憑藉主場優勢與驚人毅力，他一路爆冷挺進四強，目前即時排名已飆升至生涯新高的第36名。
🎾亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）：大會第2種子。帶著剛拿下法網冠軍的氣勢，本次溫網籤表對他極為有利，這將是他生涯首度闖入溫網決賽的絕佳機會。
🎾詹尼克·辛納（Jannik Sinner）：現任世界第1與溫網衛冕冠軍。本屆溫網狀態絕佳，發球局極具宰制力，至今共轟出97記ACE球，一發得分率極高。
🎾諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）：39歲的網壇傳奇。生涯已奪下7座溫網冠軍，正以驚人的意志力尋求打破歷史紀錄的第25座大滿貫單打金盃。
卡洛斯·艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在賽事開始前就已因右手腕受傷宣布退賽，因此本屆賽事並未參與角逐。
艾卡拉茲在同年4月的巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）期間感到手腕不適，這項傷勢讓他錯過了包含法國網球公開賽（法網）在內的整個紅土賽季。雖然他積極進行復健，但傷勢仍未及時痊癒，無法趕上後續的草地賽季，最終只能無奈宣布退出女王盃（Queen's Club Championships）與溫布頓網球錦標賽。
他在5月的退賽聲明中提到：「我的復原情況良好，感覺也好了很多，但很遺憾我還沒準備好上場比賽。」為了避免倉促復出對慣用的右手造成更嚴重的慢性傷害，他選擇專注休養，將目標放在之後的北美硬地賽季與美國網球公開賽（美網）。
2026年溫網四強賽看點是什麼？
體能極限大考驗：高齡39歲的喬科維奇在八強賽才剛經歷長達5小時15分鐘的五盤史詩級大戰，他的體能恢復速度將成為迎戰辛納的最大隱憂。喬科維奇能否拿下生涯第25冠持續刷新男單大滿貫紀錄，將是外界對這位潛在GOAT的期待。至於辛納則希望能夠報澳網的一箭之仇，並且競爭今年首冠。
外卡傳奇能走多遠：費利在全場英國球迷的應援下，不斷打破外界眼鏡。面對大賽經驗豐富、剛剛在法網奪冠信心大增的茲維列夫，這場矛與盾的對決將檢驗黑馬的成色。
雙方生涯共交手11次，詹尼克·辛納（Jannik Sinner）目前以6勝5負微幅領先。
最近一次交手與勝負：雙方上一次碰頭是在2026年澳洲網球公開賽四強賽。當時諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）在一場激烈的五盤大戰中以3-6、6-3、4-6、6-4、6-4逆轉勝出，不僅拿下勝利，更一舉終結了詹尼克·辛納Jannik Sinner對他的5連勝紀錄。
📍2026溫網男單比賽賠率與專家選擇
詹尼克·辛納（Jannik Sinner）vs 諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）
📍賠率：國際盤口一面倒看好現任球王辛納晉級，賠率約為-450(或2/9)；喬科維奇則落在+340(或16/5)。
📍專家選擇：預測模型顯示詹尼克·辛納有高達79%的勝率。但專家指出，這可能是諾瓦克·喬科維奇奪得第25冠的最後絕佳機會，他的鬥志不容忽視，投注「喬科維奇贏得至少一盤」是極具價值的選擇。
亞歷山大·茲維列夫（Alexander Zverev）vs 亞瑟·費利（Arthur Fery）
📍賠率：亞歷山大·茲維列夫是絕對熱門，賠率高達-710(或1/2)；亞瑟·費利則是超級大冷門，賠率約為+490(或25/1)。
台灣觀眾可透過以下管道收看這場世紀對決的完整直播：
1.電視轉播頻道
📍愛爾達體育
📍博斯運動一台（中嘉83、凱擘76、台數科76、全國80、天外天209等有線電視系統）
2.網路OTT線上串流平台
Hami Video電視運動館： 網路隨選隨看，提供多種天數訂閱方案（如90天399元、180天699元）。
ELTA.TV OTT： 專屬體育平台（提供90天599元、180天999元等方案）。