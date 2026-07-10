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大聯盟官方與洛杉磯道奇球團今（10）日宣布，將以世界大賽冠軍身份於台灣時間24日再度造訪白宮，接受現任美國總統川普（Donald Trump）的表揚。然而，這項旨在慶祝二連霸的傳統行程，卻在洛杉磯當地引發強烈反彈，《洛杉磯時報》就撰文直言：「道奇隊的這項決定完全是對球迷的侮辱」。更雪上加霜的是道奇隊內老大哥「Kike」赫南德茲（Enrique Hernández）也公開表示拒絕出席，讓這場白宮行程未演先轟動。在美國體育界，四大職業運動的年度總冠軍造訪白宮接受總統接見，向來是行之有年的光榮傳統。道奇隊去年4月就曾以冠軍隊身分入宮，當時川普與日籍巨星大谷翔平握手時，更當眾盛讚大谷「簡直就像個電影明星」，引發全球媒體瘋傳。根據賽程安排，道奇隊將在7月20日至22日作客費城與費城人隊進行3連戰，隨後在24日前往紐約強碰大都會隊。球團特地利用系列賽之間、23日的唯一休兵日全隊快閃華盛頓。不過，這項2年連續到白宮見川普的決定，卻引來洛杉磯媒體的嚴厲譴責。由於洛杉磯當地擁有極高比例的移民人口，而川普的外交與移民政策一向激進，《洛杉磯時報》今日直接刊文痛批球團對社會輿論太過麻木：「道奇隊的這項決定完全是對球迷的侮辱。作為一個以多元移民群體為球迷根基的球團，道奇竟然決定再度去迎合川普，這完全令人無法理解。」除了外界的口誅筆伐，目前正待在傷兵名單（IL）中的波多黎各籍好手赫南德茲，昨日在個人Instagram與粉絲互動時，被問到是否會出席白宮行，他竟然直接回應：「我才不會去。」雖然這則留言在幾分鐘後便緊急刪除，但早已被敏銳的網友截圖並在網路掀起討論。美國體育媒體《Sportskeeda》指出：「赫南德茲的表態，無疑為這項傳統世界大賽冠軍的白宮行，投下了全新的爭議震撼彈，也證明了球員內部對於政治立場存在極大分歧。」事實上，這並非大聯盟首次有球員抵制川普，2019年波士頓紅襪隊奪冠時，當時的明星外野手貝茲（Mookie Betts）就曾因不滿川普的言論而拒絕出席。