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再扯蔡英文「颱風遙控器」 陳揮文：只是運氣好

隨著巴威颱風逐步逼近，北台灣首當其衝，台北市政府持續強化各項防災整備工作，市長蔣萬安9日前往信義區沉砂池視察防汛設施，確認抽排水、防洪設備及相關整備情形，希望降低颱風可能帶來的災害，守護市民生命財產安全。對此，媒體人陳揮文狠酸，今年底是只有蔣萬安一個人要選市長嗎？針對蔣萬安近來積極投入防颱整備，陳揮文9日在政論節目《新聞大白話》指出，不論巴威是否登陸，台灣本島大部分地區都可能落入暴風圈，隨後話鋒一轉表示，今年11月28日只有蔣萬安一個人要選市長嗎？應該是大家都要選，「那為什麼只有蔣萬安要那個？」他認為，原因就在於民進黨台北市長參選人沈伯洋這位挑戰者。陳揮文直言，他其實可以體諒沈伯洋的處境，因為其目前民調遙遙落後，甚至連沈自己接受《TVBS》專訪時，都坦言不少台北市民進黨支持者還不認識他，「多可憐」。陳揮文接著指出，站在挑戰者的立場，沈伯洋當然希望颱風來襲，畢竟上次內湖發生嚴重淹水時，他就曾前往勘災；若這次再出勤，「就不要再穿白衣白鞋了，換一下，跟高嘉瑜借也可以」。此外，陳揮文也提到，網路上有人戲稱前總統蔡英文擁有「颱風遙控器」，甚至要她借給總統賴清德。他直言，這樣的說法實在太無聊，「那是要交接什麼？」陳揮文認為，蔡英文執政8年間，台灣確實較少遭受颱風直接侵襲，大多都是跳過，但這只是運氣好、也是國運好，與蔡英文本人並沒有直接關係。