巴威颱風（國際命名：Bavi）海陸警報齊發，中央氣象署今（10）下午4時最新「風雨預報」資料顯示，明（11）日「基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、連江、澎湖」等20縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預測」上，7月10日晚上8時至7月11日晚上8時，「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區」達停班課標準。
「風力預報」部分，7月11日上午6時至7月11日中午12時，風力達標停班課縣市包括「基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意10級或以上的強陣風
巴威颱風影響期間（7月9日至7月12日），總雨量預估方面，以新北山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區的600至900毫米最多，其次是台北山區、嘉義山區、宜蘭山區400至600毫米；新北平地也有500至700毫米，新竹平地、苗栗平地400至600毫米較多。
氣象署提醒，今天下午颱風螺旋雨帶逐漸接近台灣，台北、基隆、桃園、宜蘭都已出現降雨，隨著颱風接近，北部將開始有「間歇性大雨」，南部山區午後也有降雨發生，今晚至明天白天，北部、宜蘭、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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「風力預報」部分，7月11日上午6時至7月11日中午12時，風力達標停班課縣市包括「基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意10級或以上的強陣風
氣象署提醒，今天下午颱風螺旋雨帶逐漸接近台灣，台北、基隆、桃園、宜蘭都已出現降雨，隨著颱風接近，北部將開始有「間歇性大雨」，南部山區午後也有降雨發生，今晚至明天白天，北部、宜蘭、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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