在全球擁有大量玩家的寶可夢手遊《Pokémon GO》，為了慶祝上線10週年，《Pokémon GO》官方於台灣時間2026年7月10日，在紐約時代廣場舉辦驚喜活動，將現場還原成2015年遊戲預告片中的經典場景，有超過1000名訓練家到場，共同挑戰「超級超夢Y」的極致超級團體戰。受到巴威颱風影響，台灣位於台北捷運中山站心中山線形公園的「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關現場活動，7月11日宣布取消，明（12）日的活動將視今天風雨預報決定。
打造真實遊戲經典場景 還原10年前預告片
本次美國的10週年慶典將整個紐約時代廣場打造為真實的遊戲戰場，完美重現2015年《Pokémon GO》首支發表預告片中的經典場景。活動開場特別邀請洛杉磯頂級電子音樂組合「Loud Luxury」帶來驚喜電音表演，瞬間點燃現場氣氛。隨後，超過1000名訓練家同時在現場開啟極致超級團體戰，攜手挑戰強大Boss「超級超夢Y」。
《Pokémon GO》產品副總裁 Michael Steranka 感性表示：「10年前，曾想過超過1000人聚集在同一個區域進行團體戰，當時看來簡直是天方夜譚。如今這個夢想在紐約時代廣場成真，正是與我們社群一起慶祝10年遊玩時光的最完美方式！」
全球玩家已探索破千億公里 可來回地球、太陽344趟
《Pokémon GO》是一款鼓勵人們走出戶外的遊戲，透過遊戲跟周邊的人彼此連結，官方也在世界各地舉辦各種線下活動，包括「Pokémon GO Fest」、「Pokémon GO Wild Area」、「Pokémon GO City Safari」 與 「Pokémon GO Tour」，把熱情傳遞給全球的訓練家們。《Pokémon GO》也在2025年創下超過10億美元（約新台幣310億元）的營收，目前，這款遊戲在全球150多個國家和地區擁有數千萬活躍用戶，平均每日遊戲時長為45分鐘。
遊玩《Pokémon GO》的訓練家們，已經累計探索超過1000億公里，相當於地球與太陽之間來回344趟！訓練家們參與的團體戰總數也已超過100億次。遊戲已在超過25個國家與地區、60多座城市舉辦現場活動！自2017年以來，已吸引來自世界各地超過370萬名參與者。
「Pokémon GO Fest 2026：全球」首次免費舉辦！台灣11日取消
沒辦法參加「Pokémon GO 10週年慶典」也沒關係，全球訓練家可參與於7月11日和12日，每日10:00至19:00舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，這是官方首次免費舉辦，不過台灣地區的訓練家因巴威颱風影響，11日的實體活動將會取消，線上活動將照常舉行，提醒玩家遊玩《Pokémon GO》時要留意天氣與周遭環境，千萬不要在颱風天出門抓寶。
活動時間：7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間，7月11日因颱風因素取消。若活動時間因颱風等劇烈天候問題，而導致活動舉辦資訊之變動，請以官方粉絲團公告為準。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。所有參與者還將獲得「特殊調查」，無需購買遊戲內活動入場券，即可遭遇幻之寶可夢「捷拉奧拉」（已透過東京、芝加哥或哥本哈根現場活動遇見「捷拉奧拉」的訓練家將改為獲得捷拉奧拉的糖果。）。此外，您還可以享受各種獎勵加碼內容，例如遇見異色寶可夢的機率將會提高和活動專屬的遊戲內獎勵。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。
📍拍照打卡抽超夢玩偶：即日起至7月12日23:59止，只要使用「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能將照片上傳至社群平台，標記《Pokémon GO》 台灣官方Facebook或Instagram，並標註 #超夢，就有可能獲得「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」。
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本次美國的10週年慶典將整個紐約時代廣場打造為真實的遊戲戰場，完美重現2015年《Pokémon GO》首支發表預告片中的經典場景。活動開場特別邀請洛杉磯頂級電子音樂組合「Loud Luxury」帶來驚喜電音表演，瞬間點燃現場氣氛。隨後，超過1000名訓練家同時在現場開啟極致超級團體戰，攜手挑戰強大Boss「超級超夢Y」。
《Pokémon GO》產品副總裁 Michael Steranka 感性表示：「10年前，曾想過超過1000人聚集在同一個區域進行團體戰，當時看來簡直是天方夜譚。如今這個夢想在紐約時代廣場成真，正是與我們社群一起慶祝10年遊玩時光的最完美方式！」
《Pokémon GO》是一款鼓勵人們走出戶外的遊戲，透過遊戲跟周邊的人彼此連結，官方也在世界各地舉辦各種線下活動，包括「Pokémon GO Fest」、「Pokémon GO Wild Area」、「Pokémon GO City Safari」 與 「Pokémon GO Tour」，把熱情傳遞給全球的訓練家們。《Pokémon GO》也在2025年創下超過10億美元（約新台幣310億元）的營收，目前，這款遊戲在全球150多個國家和地區擁有數千萬活躍用戶，平均每日遊戲時長為45分鐘。
遊玩《Pokémon GO》的訓練家們，已經累計探索超過1000億公里，相當於地球與太陽之間來回344趟！訓練家們參與的團體戰總數也已超過100億次。遊戲已在超過25個國家與地區、60多座城市舉辦現場活動！自2017年以來，已吸引來自世界各地超過370萬名參與者。
沒辦法參加「Pokémon GO 10週年慶典」也沒關係，全球訓練家可參與於7月11日和12日，每日10:00至19:00舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，這是官方首次免費舉辦，不過台灣地區的訓練家因巴威颱風影響，11日的實體活動將會取消，線上活動將照常舉行，提醒玩家遊玩《Pokémon GO》時要留意天氣與周遭環境，千萬不要在颱風天出門抓寶。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。所有參與者還將獲得「特殊調查」，無需購買遊戲內活動入場券，即可遭遇幻之寶可夢「捷拉奧拉」（已透過東京、芝加哥或哥本哈根現場活動遇見「捷拉奧拉」的訓練家將改為獲得捷拉奧拉的糖果。）。此外，您還可以享受各種獎勵加碼內容，例如遇見異色寶可夢的機率將會提高和活動專屬的遊戲內獎勵。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。
📍拍照打卡抽超夢玩偶：即日起至7月12日23:59止，只要使用「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能將照片上傳至社群平台，標記《Pokémon GO》 台灣官方Facebook或Instagram，並標註 #超夢，就有可能獲得「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」。