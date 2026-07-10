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▲IU（右）曾說，如果2人真的相愛，其實不會常常把愛掛在嘴邊說。（圖／YouTube@이지금 [IU Official]）

▲IU（如圖）公開《21世紀大君夫人》幕後花絮，順便分享自己的愛情觀，認為「真正的愛，不是期待對方一定要懂自己」。（圖／YouTube@이지금 [IU Official]）

韓星IU、李鐘碩（李鍾碩）自2022年公開認愛，沒想到今（10）日透過韓媒D社《Dispatch》證實最近分手了，而2人是因工作行程繁忙、見面次數減少，決定結束戀人關係。巧的是，IU今年才2度公開自己的愛情觀，不只認為「真的相愛，不會一直把愛掛在嘴邊」，更直言真正的愛，也不是期待對方一定要懂自己，如今與李鐘碩分手消息曝光，當時看似在聊戲、聊朋友的幾句話，現在重聽突然多了不同感受。IU與李鐘碩交往4年從未公開放閃，過去也因此三不五時被傳分手，但IU其實早就說過，她認為愛不需要反覆掛在嘴邊。今年她邀請《21世紀大君夫人》演員邊佑錫、劉秀彬、李妍到自己的YouTube節目《迷你調色盤》，一群人聊到「愛到底需不需要說出口」，IU便直接講出自己的想法：「如果真的相愛，其實不會一直那樣把愛掛在嘴邊，愛就是存在在內心最底層的東西。」當時邊佑錫回憶與劉秀彬拍攝《21世紀大君夫人》的過程，提到2人隨著拍攝時間拉長，關係變得更熟、感情也更深，反而因為太想把戲演好而卡關，「因為變得更愛了，那份愛變得更大，所以才會這樣。」李妍一聽立刻虧他：「你說變得更愛，代表一開始的愛只有一點點吧？」IU也跟著笑說：「就是啊。」接著才分享自己對愛的看法。邊佑錫卻有不同意見，沉默片刻後表示，自己最近反而覺得感情就該表達出來，「人就是要表達。」劉秀彬馬上對他說「哥，我愛你」，邊佑錫也回了一句「我也愛你」，再次強調：「所以愛是要說出口的。」一群人原本只是聊拍戲，意外帶出完全不同的感情觀。其實IU在《21世紀大君夫人》拍攝期間，還曾講過另一段愛情哲學，她飾演的成熙周向來自尊心極強，卻在與邊佑錫飾演的理安大君契約婚姻曝光後，為了守護丈夫放下身段，甚至跪地向父親求助。拍攝結束後，IU分析角色心境，認為成熙周已經在愛情面前放下所有自尊，「她希望理安大君能明白她的愛」。但說到這裡，IU突然補上一句：「會希望對方理解，代表可能還不夠愛。真正的愛，不是期待對方一定要懂自己。」製作組立刻追問，這是角色成熙周的想法，還是IU本人的愛情哲學？她直接回答：「這是我的哲學。」IU當時與李鐘碩仍在交往，這2段感情觀曝光後，外界也曾聯想到他們戀愛4年卻鮮少放閃的相處模式；當年李鐘碩在《MBC演技大賞》緊張到嘴乾、結結巴巴，當著全國觀眾的面向IU告白：「在非常非常漫長的時間裡，一直都非常、非常喜歡妳。」顯然是「愛要說出口」類型，IU則是把愛放心底，也不期待對方一定要理解自己，2人對愛的表達方式截然不同。如今IU、李鐘碩證實結束4年戀情，《Dispatch》透露他們並非因為特定事件分手，而是繁忙工作讓見面次數越來越少，最終決定整理這段關係。至於IU過去分享的感情哲學，是否與她和李鐘碩的相處有關，她本人從未明說，但在分手消息曝光後再次被翻出，讓當時的幾句話重新被討論。