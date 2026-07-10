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受影響業者增至65家 市府：查到哪裡、公布到哪裡

▲台中市累計已有65家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品。（圖／台中市政府提供，2026.07.10）

台中市政府持續追查中聯油脂「大豆沙拉油」檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標事件，今天再公布第三層以下40家受影響業者，台中市累計已有65家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品。新增名單包括胖老爹台中21家分店及全聯5家分公司，皆曾使用「王牌液態油炸專用油」；另外，楓康超市位於大肚區的中央工廠則使用「維佳無水烘焙油脂」，相關油品均已停止使用並完成下架。中央昨天宣布擴大預防性下架中聯油脂今年4月至6月生產的29批大豆油（含原超標批號），並要求各通路於今天中午12時前完成下架。台中市政府隨即依產品批號展開清查，統計中聯油脂4月至6月共生產29批大豆油，其中除食安處第一時間公布的1300公噸超標大豆油（批號315-1150404），涉及18項產品、31個批號，也公布另一批1300公噸大豆油（批號313-1150512）被用於泰山調合油，涉及15項產品、39個批號。市府表示，目前仍持續比對下游業者的進出貨紀錄、產品配方及實際使用情形，只要屬於預防性下架範圍，都將立即公布，並要求停止販售、完成下架及回收。食安處表示，市長盧秀燕要求食安把關「寧嚴勿鬆」，第一時間即配合中央擴大清查，全面比對需強制下架及預防性下架的29批問題油品流向，逐批追查下游使用情形。今天再公布第三層以下40家受影響業者後，累計已有65家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，目前均已停止使用並完成下架。截至目前，市府已累計回收問題油品5萬2891公斤；跨局處並查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者947家次，確認使用問題油品者均已完成下架，同時持續追蹤預防性下架產品流向及末端稽查情形。市府強調，後續將依中央最新公布資訊，即時辦理產品下架、流向追查及末端稽查，秉持「查到哪裡、公布到哪裡」原則，持續公開最新查核進度，並配合中央及司法機關向上追查污染原因，從嚴把關、公開透明，全力守護市民食品安全。