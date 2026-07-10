我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連鎖火鍋品牌「五鮮級」公開了最新的「免費吃鍋分流計劃」。（圖／五鮮級提供）

▲為了讓饕客能更優雅、爽快地享用美食，品牌餐飲集團今年不走傳統排隊路線，改採精準分流，強調身分證尾數即是「免費密碼」。（圖／五鮮級提供）

台灣人對火鍋的熱愛不分四季。去年引爆全台排隊熱潮的「全民瘋」活動，今年宣佈再度升級。連鎖火鍋品牌「五鮮級」於今（10）日公開了最新的「免費吃鍋分流計劃」，打破以往盲目排隊的盲點，改以「身分證尾數」作為進場密碼，將點餐主權交還給消費者，預期將再次掀起一波夏日吃鍋大戰。「你的身分證尾數，就是你的免費吃鍋日」！為了讓饕客能更優雅、爽快地享用美食，品牌餐飲集團今年不走傳統排隊路線，改採精準分流，強調身分證尾數即是「免費密碼」。自 7 月 13 日起至 7 月 24 日止，為期兩週的平日期間，天天都有對應的專屬尾數。活動規劃了長達 10 天的「瘋狂密碼對照表」，從星期一到星期五依序排開，讓每位民眾都能預先規劃自己的「開鍋日」！五鮮級指出，在餐飲市場競爭日益激烈的環境下，如何兼顧「話題性」與「用餐品質」，始終是品牌持續努力的重要課題。此次企劃不只是單純的優惠活動，更透過分流機制優化現場用餐體驗，讓消費者在享受優惠的同時，也能擁有更舒適、從容的用餐環境。品牌也將持續以顧客需求為核心，從每一個服務細節出發，打造兼具體貼與溫度的用餐體驗。五鮮級「全民瘋」火鍋活動自 7月13日起至 7 月 24 日，星期一到星期五，都有對應的專屬的「身分證尾數」。當天尾數符合者，限本人內用兌換，恕不適用外帶、外送及打包服務。且點餐時請務必主動出示本人實體有效身分證件供門市人員確認，每人限兌換任一好料鍋乙次。活動一公佈隨即在社群上引發熱烈討論，不少網友開始相約同尾數的好友準備開鍋。面對即將到來的分流人潮，五鮮級國際餐飲集團表示，此活動保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。建議欲前往的「火鍋控」們先確認好自己的身分證數字與對應日期，以免錯過這場夏日約定。