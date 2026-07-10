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2026溫布頓網球錦標賽女單決賽名單出爐，將由穆霍娃（Karolina Muchova）與諾斯科娃（Linda Noskova）在7月11日（周六）展開頂尖對決。這場罕見的「捷克內戰」不僅確保了捷克將迎來史上第6位誕生於該國的溫網女單冠軍，更延續了捷克女網近年在草地大滿貫的恐怖統治力，這將是公開化年代以來，首次在女單決賽由兩位捷克選手交手。捷克人口預估僅約1084萬，卻孕育出無數深諳草地網球精髓的頂尖好手。在過去3屆的溫網中，捷克女將就包辦了2座女單金盃，分別是2023年的萬卓索娃（Marketa Vondrousova）與2024年的克蕾琪可娃（Barbora Krejcikova）。回顧過去46年，已有5位出生於捷克的選手在溫網女單封后，包含傳奇名將娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、諾佛特娜（Jana Novotna）、21世紀首位捷克冠軍克菲托娃（Petra Kvitova），以及近年奪冠的萬卓索娃與克蕾琪可娃。此外，捷克在女雙賽場同樣戰績輝煌。除了娜拉提洛娃與諾佛特娜之外，包含佩謝克（Kveta Peschke）、與台灣好手謝淑薇兩度奪冠的史翠可娃（Barbora Strycova），以及在2024年攜手美國女將湯森（Taylor Townsend）封后的西妮亞可娃（Katerina Siniakova）等人，皆在溫網雙打賽場留下了不可磨滅的印記。即將爭奪史上第6位捷克溫網女單冠軍的兩位好手，生涯僅在WTA巡迴賽交手過一次（去年美國網球公開賽），當時由穆霍娃歷經三盤大戰勝出。▪️ 穆霍娃（Karolina Muchova）： 現年29歲，目前世界排名第9。曾闖入2023年法網決賽的她，具備豐富的大賽經驗，並在今年的溫網熱身賽巴特洪堡公開賽（Bad Homburg Open）強勢奪冠。挾帶前大滿貫決賽選手的光環，外界普遍看好她為本屆決賽的奪冠熱門。▪️ 諾斯科娃（Linda Noskova）： 現年21歲，目前世界排名第12。她在4強賽中以相對輕鬆的姿態擊退科斯秋克（Marta Kostyuk），且在溫網熱身賽柏林公開賽（Berlin Open）更是一舉包辦單、雙打雙料冠軍。儘管這是她生涯首度站上大滿貫決賽舞台，但初生之犢不畏虎的氣勢絕對不容小覷。兩位選手在今年的草地賽季皆繳出了統治級的表現，在這場歷史性的捷克內戰中，誰能更好地克服大賽的緊張情緒，將成為捧起最高榮譽「玫瑰露水盤」的致勝關鍵。