巴威持續逼近台灣，花東沿海風浪明顯增強，從台東多良車站、華源曙光觀景台及三仙台等地的即時影像可見巨浪一波接著一波猛烈拍岸，白色浪花不斷炸開，加上強勁風雨直撲鏡頭，部分畫面持續劇烈晃動，現場收錄的狂風及海浪聲可以完全感受到颱風來了，民眾也分別在線上替鏡頭君集氣。
台東巨浪狂拍岸！鏡頭君遭強風吹到狂晃
中央氣象署已於今（10）日清晨發布巴威颱風陸上警報，首波警戒範圍包括新北、宜蘭及花蓮，颱風持續朝台灣逼近，沿海地區須慎防長浪、巨浪及強陣風。從台東多良車站及華源曙光觀景台官方YouTube即時影像可見，外海已經相當不平靜，一波波長浪快速朝岸邊推進，撞擊岸際後掀起大面積白色浪花，近岸海水持續翻攪，部分浪頭更逼近公路下方，畫面相當驚人。
強風吹襲下，直播鏡頭也不斷晃動，現場收音可清楚聽見呼嘯風聲及海浪撞擊岸邊的轟隆聲。民眾可以透過台東觀光旅遊網YouTube直播，目前設有多良火車站、華源曙光觀景台、富岡漁港、都歷遊客中心及三仙台等多處即時影像，民眾在家即可查看現場海況，切勿冒險前往岸邊觀浪。
三仙台現場收音超震撼 8支花東鏡頭即時看
東部海岸國家風景區管理處也設置多支花東沿海即時攝影機，其中三仙台直播具有現場收音，可直接聽見狂風呼嘯及海浪拍擊礁岩的聲響。畫面中可見海面布滿白浪，海水持續撞擊礁岩及跨海拱橋周邊，風雨愈來愈明顯。
台東都歷遊客中心即時影像
台東三仙台即時影像｜現場收音
花蓮石梯坪即時影像
花蓮大石鼻山即時影像
台東金樽遊憩區即時影像
綠島帆船鼻即時影像
綠島柴口浮潛區即時影像
綠島南寮漁港即時影像
海巡示警別衝海邊觀浪，違規最高罰25萬元
海巡署東部分署表示，中央氣象署已於7月9日14時30分發布巴威颱風海上警報，颱風期間沿海容易出現長浪、強陣風及瞬間大浪，岸際海象變化迅速，呼籲民眾不要前往海岸、防波堤及港區逗留、拍照、垂釣或從事水域活動。民眾若未經許可擅自闖入管制區域，海巡人員將依《災害防救法》現場舉發，再移請地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
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中央氣象署已於今（10）日清晨發布巴威颱風陸上警報，首波警戒範圍包括新北、宜蘭及花蓮，颱風持續朝台灣逼近，沿海地區須慎防長浪、巨浪及強陣風。從台東多良車站及華源曙光觀景台官方YouTube即時影像可見，外海已經相當不平靜，一波波長浪快速朝岸邊推進，撞擊岸際後掀起大面積白色浪花，近岸海水持續翻攪，部分浪頭更逼近公路下方，畫面相當驚人。
強風吹襲下，直播鏡頭也不斷晃動，現場收音可清楚聽見呼嘯風聲及海浪撞擊岸邊的轟隆聲。民眾可以透過台東觀光旅遊網YouTube直播，目前設有多良火車站、華源曙光觀景台、富岡漁港、都歷遊客中心及三仙台等多處即時影像，民眾在家即可查看現場海況，切勿冒險前往岸邊觀浪。
東部海岸國家風景區管理處也設置多支花東沿海即時攝影機，其中三仙台直播具有現場收音，可直接聽見狂風呼嘯及海浪拍擊礁岩的聲響。畫面中可見海面布滿白浪，海水持續撞擊礁岩及跨海拱橋周邊，風雨愈來愈明顯。
台東都歷遊客中心即時影像
台東三仙台即時影像｜現場收音
花蓮石梯坪即時影像
花蓮大石鼻山即時影像
台東金樽遊憩區即時影像
綠島帆船鼻即時影像
綠島柴口浮潛區即時影像
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海巡署東部分署表示，中央氣象署已於7月9日14時30分發布巴威颱風海上警報，颱風期間沿海容易出現長浪、強陣風及瞬間大浪，岸際海象變化迅速，呼籲民眾不要前往海岸、防波堤及港區逗留、拍照、垂釣或從事水域活動。民眾若未經許可擅自闖入管制區域，海巡人員將依《災害防救法》現場舉發，再移請地方政府裁處，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
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