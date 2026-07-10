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陽明山風雨逐漸明顯！「10級強風」學生、騎士都快站不穩

▲陽明山大屯山測站今早測得10級強風，風雨在下午也逐漸變大。（圖／翻攝自Threads@mimiwangyungtsai）

巴威螺旋雨帶下午報到！北部、宜蘭慎防強風、豪雨

▲氣象署提醒，北部、宜蘭及中部山區有局部大豪雨甚至超大豪雨發生機率，各地沿海也將出現8至10級強陣風，台北盆地明天下午起恐有9至11級陣風，民眾務必提前做好防颱準備。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風逐步接近台灣，陽明山今（10）日上午已測得10級強風，現場民眾直呼風雨驚人，甚至有文化大學學生被強風吹著走，機車騎士也險些站不穩。中央氣象署表示，下午起颱風螺旋雨帶接近，北部及宜蘭將持續出現間歇性大雨，今晚至明天白天為影響最劇烈時段，北部、宜蘭、中部山區須慎防大豪雨及超大豪雨，各地沿海風勢同步增強，北海岸最大陣風有機會達12級。中央氣象署科長林伯東指出，今天下午起，巴威颱風螺旋雨帶將逐步接近台灣。全台各地風勢將持續增強，各沿海地區都有8至10級強陣風。依目前預測，巴威明天上午將抵達台灣東北東方約220公里近海，明天下午至晚間距離北海岸最近時僅約120公里。林伯東提醒，屆時強風將沿著淡水河口灌入陸地，台北盆地將迎來最明顯的風勢，預估可能出現9至11級強陣風，北海岸局部地區甚至有機會出現12級陣風。而陽明山大屯山測站今天上午已測得10級強風。有網友人在現場驚呼：「陽明山風雨也太大！」現場有文化大學的學生被強風推著走，植物也被吹得東倒西歪，雨勢更是一陣一陣地落下。有民眾牽起機車想下山，卻被風吹到險些站不穩，可見巴威風雨已逐漸增大。林伯東表示，目前台北、基隆、桃園及宜蘭已陸續出現降雨，隨著颱風愈來愈靠近，北部地區將轉為間歇性大雨型態，南部山區午後也會有降雨發生。今晚至明天白天將是降雨最明顯的時段，其中北部、宜蘭及中部山區須留意局部大豪雨甚至超大豪雨發生機率，其他地區也可能出現局部豪雨，預估整體雨勢要到明天晚間才會逐漸趨緩。