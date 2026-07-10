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巴威颱風來襲，新北市針對高風險區展開撤離，根據各區公所回報，新北預防性疏散戶數及人數共計9區497戶1395人，其中又以新店要撤離267戶、539人最多。氣象署說明，今日受颱風外圍環流影響，北部及東北部上半天會有間歇性的降雨，今晚到明天是颱風影響最明顯的時候，各地越晚風強雨大，北部、宜蘭地區及中部山區有局部大豪雨或超大豪雨，其他地區也有局部豪雨。氣象署說明，預估颱風明天午後至晚間最接近台灣時，中心僅距離北海岸約120公里，這也將是台北盆地風力最明顯的時候。明天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、連江縣、恆春半島、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。新北市府說明，截至稍早各區公所回報預防性疏散戶數及人數，共計 10區497戶1395人。分別為：烏來預計疏散20戶65人、汐止預計疏散48戶89人、雙溪預計疏散1戶4人。萬里預計疏散18戶60人、金山預計疏散11戶40人、新店預計疏散267戶539人、石碇預計疏散41戶396人、樹林預計疏散1戶17人、瑞芳預計疏散49戶86人、三峽預計疏散41戶99人。市府說明，因各公所尚作業中，區域及人數持續滾動確認中。