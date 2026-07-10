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淡江大橋因巴威颱風來襲，今（10）日晚8點先是預警性封閉人行自行車道及機車道，10點再封閉主線及公車道。交通部長陳世凱今前往視察並指出，禮拜天上午會依據風力狀況決定是否開放，通車前會確認橋面無掉落物及其他安全疑慮，約需兩小時完成檢查，確認安全後再開放通車。陳世凱今前往淡江大橋橋梁管理中心視察防颱整備狀況，他表示，颱風期間即使採取封橋措施，不讓一般用路人通行，橋管中心同仁仍須留守現場，因此前往中心了解現場運作情形，並為值守人員加油打氣。針對何時重新開放通行，陳世凱表示，將視颱風動態而定，依據橋上實際風力狀況並依相關管制標準進行評估。在決定通車前，工程人員將進行橋梁全面巡檢，確認橋面無掉落物且無任何安全疑慮後，全面開放通車。至於外界關心的橋體抗風能力，陳世凱強調對淡江大橋的結構安全「非常有信心」，橋梁主體的設計可承受平均16級風以上，穩固性絕對沒有問題。