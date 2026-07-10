我是廣告 請繼續往下閱讀

2026溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）混雙決賽於9日在中央球場圓滿落幕。大會第二種子阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）與奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）在面臨落後一盤且被破發的絕對劣勢下，上演驚天大逆轉，最終以4：6、7：5、6：2擊退澳洲組合杭特（Storm Hunter）與波爾曼斯（Marc Polmans）。兩人歷經1小時56分鐘的激戰，成功抱走生涯首座大滿貫混雙金盃，這也是雙方各自的第一座溫網冠軍。面對比賽中段的落後絕境，29歲的拉脫維亞名將奧斯塔彭科展現了強大的心理素質。她在頒獎典禮上分享了逆轉的關鍵：「在第二盤時我們處於被破發的落後局面。但我告訴自己，只要奮戰到最後一刻就好，而這真的奏效了！」她也大力讚揚搭檔：「阿雷瓦洛是一位不可思議的球員，也是個非常正向的人。這些滿滿的正能量給了我們很大的幫助。」這座金盃是奧斯塔彭科職業生涯的第三座大滿貫冠軍。她曾於2017年勇奪法國網球公開賽（Roland Garros）女單冠軍，並在2024年與搭檔琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）攜手拿下美國網球公開賽（US Open）女雙冠軍。現年35歲的阿雷瓦洛在週四的勝利後，同樣迎來個人第三座大滿貫冠軍，並寫下歷史，成為薩爾瓦多（El Salvador）史上首位奪得溫網冠軍的球員。本週六，他還有機會將榮耀擴大，屆時他將與搭檔帕維奇（Mate Pavic）在男雙決賽中力拚雙冠。阿雷瓦洛感性地表示：「這對我意義非凡，因為薩爾瓦多並不是一個以網球聞名的國家。我非常感激能站在這裡，我只想繼續激勵我的國人與家鄉的孩子們，讓他們相信，只要投入大量努力並堅信自己的夢想，就能在人生中成就偉大的事物。」儘管遭到逆轉無緣捧盃，澳洲好手波爾曼斯賽後仍展現了極佳的運動家精神，大方祝賀對手奪冠。波爾曼斯說道：「我熱愛今天下午在這裡的每一秒鐘。感謝大家營造出的絕佳氣氛，這是一場非常拉鋸的比賽。恭喜奧斯塔彭科和阿雷瓦洛，這是一場精彩的對決，我十分享受在場上奮戰的時光。」