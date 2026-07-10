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▲美國婦人喝可樂竟治好胃結石（圖／截自香港hk01）

美國一名婦人因腹痛、噁心症狀持續一個多月，就醫後赫然發現，胃裡竟卡著一大團「胃糞石」（bezoar）。原本醫師評估恐怕需要開刀處理，沒想到最終改以每天飲用1.5公升健怡可樂作為治療方式，短短兩天後，這團胃糞石竟真的完全溶解消失，成功讓婦人逃過一劫、免除開刀命運，案例相當罕見。根據ODDITYCENTRAL報導，這起案例刊登於權威期刊《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）。這名婦人原本因上腹部及右側腹部持續灼熱疼痛前往就醫，雖然她自行服用了兩種常見的胃食道逆流藥物，但症狀始終沒有明顯改善，讓她相當困擾。醫師進一步了解病史後發現，這名婦人患有第二型糖尿病及肥胖症，並正在使用一種類似減重藥Ozempic的GLP-1受體促效劑「司美格魯肽」（semaglutide）。她過去一年內成功瘦了約18公斤，但最近一個月體重下降速度卻異常加快，這個異常現象讓醫師懷疑，恐怕是胃排空功能出了問題。經胃鏡檢查後，醫師果然在婦人胃部發現一大團由未消化食物凝結而成的胃糞石。醫師解釋，由於GLP-1類藥物本身可能會減緩胃排空速度，導致食物長時間滯留在胃中，進而形成胃糞石，因此醫療團隊當下立即決定停止她的減重藥物治療。一般而言，若胃糞石無法自行溶解，患者可能就得接受內視鏡或手術移除。不過醫學文獻其實早有先例指出，在病況穩定的情況下，可以先嘗試利用可樂來溶解胃糞石。研究顯示，一般建議在12小時內攝取約3公升可樂；但考量到這名婦人本身患有糖尿病，因此醫師改建議她改喝健怡可樂，加上她本人並不喜歡氣泡感過重的飲料，最終調整成每天飲用1.5公升的份量。治療進行到第二天，婦人表示胃部突然出現一陣明顯的「拉扯感」，緊接著困擾她許久的噁心與腹痛症狀便迅速消失。後續安排的胃鏡複檢也證實，原本卡在胃裡的糞石，確實已經完全溶解消失，治療成效相當顯著。醫師進一步指出，胃糞石在胃鏡檢查中的發生率其實不到0.5%，相當罕見，但若病情嚴重，恐怕可能引發腸阻塞，甚至危及患者性命，不可輕忽。對於病情穩定、且由食物形成的胃糞石患者而言，口服可樂其實可以作為第一線治療方式，不僅治療成本相對低廉，比起侵入性治療手段，併發症風險也相對較低，是一種相當划算的替代方案。不過醫師也特別強調，這項治療方式並非適用於所有胃部疾病患者，民眾切勿自行大量飲用可樂來治療腹痛症狀，仍應由專業醫師診斷評估後，再決定最適合的治療方式，以免延誤病情或造成其他健康風險。