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巴威颱風來襲，先前豪雨造成內湖等地淹水影響，民眾面對風雨的防範意識更盛，電商數據顯示，防颱物資關鍵字熱搜，光「泡麵」熱搜量週成長飆破3倍，穩居防颱囤糧人氣王，而方便保存、免開伙的「調理包」搜尋量也翻倍成長。同時，因應積淹水風險，「沙包」與「擋水板」搜尋量雙雙成長近1倍，反映民眾提前準備防颱物資。根據Yahoo購物數據統計，颱風來前光是7月6日至7月7日短短48小時內，從食品飲水到照明、發電、防水及居家修繕等防災用品買氣升，防颱物資關鍵字熱搜，其中「泡麵」熱搜量週成長飆破3倍；方便保存、免開伙的「調理包」搜尋量也翻倍成長，反映民眾已提前準備防颱物資。不僅如此，Yahoo拍賣觀察也發現，防颱消費同時關注「備電、防淹」。近1週「手電筒」搜尋量翻倍成長。因應積淹水風險，「沙包」與「擋水板」搜尋量雙雙成長近1倍；而「小型發電機」更成為近兩天竄升最快的搜尋黑馬，顯示不少民眾已開始超前部署，以降低可能停電及淹水帶來的不便。其實，為迎戰巴威颱風來襲，不僅超商、量販店，電商包括Yahoo購物也都有搶先推出「防颱防災專區」，集結泡麵、飲用水、防水設備、照明用品、發電機及居家修繕工具等防災物資，一站備齊。