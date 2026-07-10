「太極虎」韓國國家隊在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）兵敗如山倒，以1勝2敗止步小組賽，國內要求全力改革。據韓國媒體《先驅經濟》報導，韓國國會文化體育觀光委員會於昨（9）日召開全體會議，決定將於7月22日針對韓國足協舉辦聽證會，其中主力球星孫興慜和黃喜燦卻被列為關係人，引起巨大爭議，雖然僅1天就撤銷，但仍引發共同民主黨議員任五卿與國民力量黨院內代表鄭點植的「政治口水戰」。
韓國將在7月22日開足協聽證會 孫興慜、黃喜燦一度被列為關係人
韓國在本屆世界盃小組賽繳出1勝2敗的成績，最終以分組第3遭到淘汰，全國球迷不滿韓國足協繳出如此難堪的成績，紛紛要求進行實質改革。據韓國媒體《先驅經濟》報導，韓國文化體育觀光委員會在7月9日的全體會議上，決定在7月22日召開韓國足協聽證會，並敲定了13名證人與10名關係人。然而，由於出席聽證會的關係人名單中，包含了剛參加完世界盃的主力球星孫興慜和黃喜燦，隨即引發了巨大爭議。
孫興慜、黃喜燦關係人身份撤銷 民主黨議員：「為了聽前線聲音」
提出申請這2名球員的共同民主黨議員任五卿，今日在自己的臉書上表示，「綜合考量黨內意見、球員的比賽行程以及其立場後，決定撤銷關係人的申請。」任五卿解釋其申請的初衷，「缺乏現場球員意見反映的改革是毫無意義的。為了聽取最前線、最貼近並體驗過足協、國家隊以及海外足球系統的現役球員發聲，因而申請將他們列為關係人。」
同時任五卿也說明了撤銷的原因，「此舉絕非為了給球員帶來負擔，而是為了打造一個能促進韓國足球發展、更好的聽證會，才做出的決定。」
明知選手不會出席仍硬要叫人 國民力量黨痛批作秀
不過任五卿的說法讓國民力量黨院內代表鄭點植無法認同，並大力批評民主黨，直言是在打造一個「作秀的國會」，而非「工作的國會」。鄭點植於臉書上指出，「孫興慜和黃喜燦選手在結束世界盃後，已經回到各自的所屬球隊準備接下來的比賽。」鄭點植直言，民主黨議員們明明早就知道，就算把2位選手列為關係人，也無法前來出席聽證會，「明知來不了卻硬要叫人，這本身就是個問題。」
鄭點植進一步痛批民主黨，「為了自身的政治目的，將這2位球員列為關係人，這套政治行徑完全自私，對球員沒有絲毫的體諒。」據報導，此次聽證會預計將針對前總教練克林斯曼（Jürgen Klinsmann）、洪明甫的選帥過程，以及足協內部的密室協商與營運疑雲進行全面徹查。
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韓國在本屆世界盃小組賽繳出1勝2敗的成績，最終以分組第3遭到淘汰，全國球迷不滿韓國足協繳出如此難堪的成績，紛紛要求進行實質改革。據韓國媒體《先驅經濟》報導，韓國文化體育觀光委員會在7月9日的全體會議上，決定在7月22日召開韓國足協聽證會，並敲定了13名證人與10名關係人。然而，由於出席聽證會的關係人名單中，包含了剛參加完世界盃的主力球星孫興慜和黃喜燦，隨即引發了巨大爭議。
孫興慜、黃喜燦關係人身份撤銷 民主黨議員：「為了聽前線聲音」
提出申請這2名球員的共同民主黨議員任五卿，今日在自己的臉書上表示，「綜合考量黨內意見、球員的比賽行程以及其立場後，決定撤銷關係人的申請。」任五卿解釋其申請的初衷，「缺乏現場球員意見反映的改革是毫無意義的。為了聽取最前線、最貼近並體驗過足協、國家隊以及海外足球系統的現役球員發聲，因而申請將他們列為關係人。」
同時任五卿也說明了撤銷的原因，「此舉絕非為了給球員帶來負擔，而是為了打造一個能促進韓國足球發展、更好的聽證會，才做出的決定。」
明知選手不會出席仍硬要叫人 國民力量黨痛批作秀
不過任五卿的說法讓國民力量黨院內代表鄭點植無法認同，並大力批評民主黨，直言是在打造一個「作秀的國會」，而非「工作的國會」。鄭點植於臉書上指出，「孫興慜和黃喜燦選手在結束世界盃後，已經回到各自的所屬球隊準備接下來的比賽。」鄭點植直言，民主黨議員們明明早就知道，就算把2位選手列為關係人，也無法前來出席聽證會，「明知來不了卻硬要叫人，這本身就是個問題。」
鄭點植進一步痛批民主黨，「為了自身的政治目的，將這2位球員列為關係人，這套政治行徑完全自私，對球員沒有絲毫的體諒。」據報導，此次聽證會預計將針對前總教練克林斯曼（Jürgen Klinsmann）、洪明甫的選帥過程，以及足協內部的密室協商與營運疑雲進行全面徹查。
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