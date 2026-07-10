中央氣象署指出，巴威颱風（國際命名：Bavi）今（10）日開始影響台灣，受到颱風外圍環流影響，氣象署稍早發布「大雨特報」，北部、東北部、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
🟡大雨特報
📌影響時間：10日白天
📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣
巴威路徑偏北 暴風圈影響北台灣
中央氣象署科長林伯東表示，巴威颱風暴風圈預估在明（11）天清晨接觸台灣陸地，從現在的路徑來看，新北北海岸到宜蘭交界、宜蘭沿海、花蓮沿海都有可能受到影響；而颱風路徑出現偏北情況，因此中心登陸台灣的機率降低許多，加上後續暴風圈縮小，因此周六颱風暴風圈「籠罩全台」的可能性也降低，南台灣部分縣市不會列入警報範圍。
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📌影響時間：10日白天
📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣
中央氣象署科長林伯東表示，巴威颱風暴風圈預估在明（11）天清晨接觸台灣陸地，從現在的路徑來看，新北北海岸到宜蘭交界、宜蘭沿海、花蓮沿海都有可能受到影響；而颱風路徑出現偏北情況，因此中心登陸台灣的機率降低許多，加上後續暴風圈縮小，因此周六颱風暴風圈「籠罩全台」的可能性也降低，南台灣部分縣市不會列入警報範圍。
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