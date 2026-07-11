巴威颱風（國際命名：BAVI）來襲，各地傳出淹水災情。專家與車商提醒，颱風過後「半年內」可能會迎來泡水車大量流出的高峰期！一旦不慎買到傷及電子系統的泡水車，維修費動輒數十萬起跳，甚至面臨直接報廢的慘況。適逢 2026 年第二季六都車輛申訴案件創下歷史新高，專家特別公開「4大看車細節」，教您如何精準避開地雷。
🟡 中古車糾紛創新高！泡水車半年內恐大量流出
近年國人購車習慣轉變，二手車市場交易熱絡，但消費爭議也隨之飆升。根據行政院消保會最新統計，2026 年第二季六都車輛申訴案件高達 817 件，較上一季暴增 41%，創下統計以來單季新高！其中，都會區交易最頻繁的台北市，單季就囊括 201 件居冠。
棋勝汽車集團指出，每年颱風或豪雨過後，未經妥善處理且刻意隱瞞車況的「泡水車」，極易成為買賣糾紛的地雷。這類車輛經過低成本的內外觀美容後，通常會在災後半年之內，悄悄大量流入二手車市場。 若消費者單憑亮麗的外觀選購，一旦買到傷及電子系統的泡水車，維修費動輒數十萬起跳，甚至面臨直接報廢的慘況。
🟡 拒當二手車冤大頭！內行揭密四大看車細節
颱風天若愛車不幸泡水，切勿自行發動引擎以免二次傷害。而針對正準備購入中古車的消費者，棋勝汽車集團特別公開「4 個難以抹滅的泡水破綻」，民眾看車時只要多加留意這 4 個細節，就能完美避開泡水車地雷：
1. 金屬滑軌與安全帶：拉出安全帶捲收器到底，並檢查座椅底部的金屬滑軌。這類金屬零件一旦泡過水，內部與死角的鏽蝕痕跡通常極難完全清除。
2. 掀開地毯看深處：要求車商掀開車內地毯與後車廂備胎置放處，觀察底部死角是否殘留難以清洗的水漬、乾枯泥沙，或是出現不尋常的材質色差。
3. 揮之不去的霉味：坐進車內深呼吸。泡水車的內裝海綿與隔音棉一旦吸飽汙水，即使經過專業清潔與大量香精掩蓋，仍會在密閉車廂內散發出難以消除的陳年潮濕霉味。
4. 電子系統異常閃爍：實際操作車內音響、冷氣、儀表板與各項按鍵，觀察行車電腦等電子系統是否出現異常閃爍、作動遲緩或運作不穩定的狀況。
🟡 電子受潮具延遲性！務必索取第三方鑑定報告
「泡水車最棘手的地方，在於電子系統受潮後往往不會立即故障，而是延遲性地出現問題！」棋勝汽車集團總經理張鋐宥點出市場痛點。他表示，一般消費者很難單憑肉眼與外觀判斷車況深淺，這也是泡水車折舊幅度遠比一般事故車更為劇烈的原因。
張鋐宥呼籲，消費者在選購二手車時，務必主動要求車商提供「第三方車輛鑑定報告」，透過專業儀器與技師檢驗，白紙黑字確認車況與過往泡水史，才能真正保障自身權益與用車安全，避免花大錢卻買到隨時會顧路的定時炸彈。
🟡 2025～2026年六都車輛申訴案件統計表
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近年國人購車習慣轉變，二手車市場交易熱絡，但消費爭議也隨之飆升。根據行政院消保會最新統計，2026 年第二季六都車輛申訴案件高達 817 件，較上一季暴增 41%，創下統計以來單季新高！其中，都會區交易最頻繁的台北市，單季就囊括 201 件居冠。
棋勝汽車集團指出，每年颱風或豪雨過後，未經妥善處理且刻意隱瞞車況的「泡水車」，極易成為買賣糾紛的地雷。這類車輛經過低成本的內外觀美容後，通常會在災後半年之內，悄悄大量流入二手車市場。 若消費者單憑亮麗的外觀選購，一旦買到傷及電子系統的泡水車，維修費動輒數十萬起跳，甚至面臨直接報廢的慘況。
颱風天若愛車不幸泡水，切勿自行發動引擎以免二次傷害。而針對正準備購入中古車的消費者，棋勝汽車集團特別公開「4 個難以抹滅的泡水破綻」，民眾看車時只要多加留意這 4 個細節，就能完美避開泡水車地雷：
1. 金屬滑軌與安全帶：拉出安全帶捲收器到底，並檢查座椅底部的金屬滑軌。這類金屬零件一旦泡過水，內部與死角的鏽蝕痕跡通常極難完全清除。
2. 掀開地毯看深處：要求車商掀開車內地毯與後車廂備胎置放處，觀察底部死角是否殘留難以清洗的水漬、乾枯泥沙，或是出現不尋常的材質色差。
3. 揮之不去的霉味：坐進車內深呼吸。泡水車的內裝海綿與隔音棉一旦吸飽汙水，即使經過專業清潔與大量香精掩蓋，仍會在密閉車廂內散發出難以消除的陳年潮濕霉味。
4. 電子系統異常閃爍：實際操作車內音響、冷氣、儀表板與各項按鍵，觀察行車電腦等電子系統是否出現異常閃爍、作動遲緩或運作不穩定的狀況。
🟡 電子受潮具延遲性！務必索取第三方鑑定報告
「泡水車最棘手的地方，在於電子系統受潮後往往不會立即故障，而是延遲性地出現問題！」棋勝汽車集團總經理張鋐宥點出市場痛點。他表示，一般消費者很難單憑肉眼與外觀判斷車況深淺，這也是泡水車折舊幅度遠比一般事故車更為劇烈的原因。
張鋐宥呼籲，消費者在選購二手車時，務必主動要求車商提供「第三方車輛鑑定報告」，透過專業儀器與技師檢驗，白紙黑字確認車況與過往泡水史，才能真正保障自身權益與用車安全，避免花大錢卻買到隨時會顧路的定時炸彈。
🟡 2025～2026年六都車輛申訴案件統計表
|年份
|季度
|臺北市
|新北市
|桃園市
|臺中市
|臺南市
|高雄市
|總計
|2025
|Q1
|97
|96
|106
|46
|25
|86
|456
|2025
|Q2
|119
|81
|111
|85
|35
|90
|521
|2025
|Q3
|108
|113
|110
|82
|37
|87
|537
|2025
|Q4
|116
|122
|172
|73
|41
|98
|622
|2026
|Q1
|136
|99
|147
|81
|31
|85
|579
|2026
|Q2
|201
|188
|168
|124
|46
|90
|817