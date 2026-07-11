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🟡 中古車糾紛創新高！泡水車半年內恐大量流出

▲車商直言，車體淹水一旦高過車門，行車電腦等電子系統通常難逃報廢命運，維修費極其驚人。圖為資料照。（圖／翻攝臉書「南投人聊天室 2.0」，2024.07.25）

拒當二手車冤大頭！內行揭密四大看車細節

電子受潮具延遲性！務必索取第三方鑑定報告

年份 季度 臺北市 新北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 總計 2025 Q1 97 96 106 46 25 86 456 2025 Q2 119 81 111 85 35 90 521 2025 Q3 108 113 110 82 37 87 537 2025 Q4 116 122 172 73 41 98 622 2026 Q1 136 99 147 81 31 85 579 2026 Q2 201 188 168 124 46 90 817

巴威颱風（國際命名：BAVI）來襲，各地傳出淹水災情。專家與車商提醒，颱風過後「半年內」可能會迎來泡水車大量流出的高峰期！一旦不慎買到傷及電子系統的泡水車，，甚至面臨的慘況。適逢 2026 年第二季六都車輛申訴案件創下歷史新高，專家特別公開「」，教您如何精準避開地雷。近年國人購車習慣轉變，二手車市場交易熱絡，但消費爭議也隨之飆升。根據行政院消保會最新統計，2026 年第二季六都車輛申訴案件高達 817 件，較上一季暴增 41%，創下統計以來單季新高！其中，都會區交易最頻繁的台北市，單季就囊括 201 件居冠。棋勝汽車集團指出，每年颱風或豪雨過後，未經妥善處理且刻意隱瞞車況的「泡水車」，極易成為買賣糾紛的地雷。這類車輛經過低成本的內外觀美容後，通常會在，悄悄大量流入二手車市場。 若消費者單憑亮麗的外觀選購，一旦買到傷及電子系統的泡水車，颱風天若愛車不幸泡水，切勿自行發動引擎以免二次傷害。而針對正準備購入中古車的消費者，棋勝汽車集團特別公開「4 個難以抹滅的泡水破綻」，民眾看車時只要多加留意這 4 個細節，就能完美避開泡水車地雷：：拉出安全帶捲收器到底，並檢查座椅底部的金屬滑軌。這類金屬零件一旦泡過水，內部與死角的鏽蝕痕跡通常極難完全清除。：要求車商掀開車內地毯與後車廂備胎置放處，觀察底部死角是否殘留難以清洗的水漬、乾枯泥沙，或是出現不尋常的材質色差。：坐進車內深呼吸。泡水車的內裝海綿與隔音棉一旦吸飽汙水，即使經過專業清潔與大量香精掩蓋，仍會在密閉車廂內散發出難以消除的陳年潮濕霉味。：實際操作車內音響、冷氣、儀表板與各項按鍵，觀察行車電腦等電子系統是否出現異常閃爍、作動遲緩或運作不穩定的狀況。」棋勝汽車集團總經理張鋐宥點出市場痛點。他表示，一般消費者很難單憑肉眼與外觀判斷車況深淺，這也是泡水車折舊幅度遠比一般事故車更為劇烈的原因。張鋐宥呼籲，消費者在選購二手車時，務必，透過專業儀器與技師檢驗，白紙黑字確認車況與過往泡水史，才能真正保障自身權益與用車安全，避免花大錢卻買到隨時會顧路的定時炸彈。