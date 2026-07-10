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黃暐瀚談「萬安之怒」：後面那句我覺得不對

台北市長蔣萬安8日主持颱風整備會議時，要求各區公所即刻提出需求，當時還撂下一句狠話：「沒有提出我認為你們做好萬全準備喔！就不要給我發生屆時有任何需要緊急調度的情事！」相關片段流出後，被網友狠酸是在「耍官威」。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，風雨還沒來，怎麼知道哪區會淹？為什麼不可以屆時要求緊急調度？黃暐瀚表示，今天北市放假，早在預料之中。選舉年「料敵從寬」，尤其前陣子內湖還淹水，與其被抱怨早上還無風雨放什麼假？總比下班時間危險通勤被市民檢討來得好。尤其，不只北市，新北、桃園、基隆、竹縣市、苗栗、花東、連江，10個縣市都放假，北市更不可能不放。「市長展現態度，我是支持的。」黃暐瀚指出，前天在應變中心的「萬安之怒」，旨在表態，希望市府上下，上緊發條；不過後面那句，他覺得不對。風雨還沒來，怎麼知道哪區會淹？哪區沒有？大家都先做好準備，之後看看哪裡淹得嚴重，就去支援哪裡，不是很正常的事嗎？為什麼不可以屆時要求緊急調度？如果台北市有幸未傳災情，那就去支援其他有需要幫忙的縣市，不是這樣嗎？隨後，黃暐瀚也揭露一段前台北市長陳水扁查勤的畫面，直言若想讓員工「上緊發條」，讓社會大眾知道「首長的態度」，有時就得這麼大動作，才有效果。當然，也有一說，因為太過酷吏，這是阿扁後來無法連任的原因之一，但陳前市長4年的市府政績，包括垃圾不落地、公車專用道、設立二二八公園、掃蕩賭博電玩、設置市民便利聯合櫃檯、降低高度、單一窗口等，相信很多老台北人，都記憶猶新。