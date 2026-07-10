我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風來襲，北北基桃4縣市昨宣布今（10）日停班停課，只是昨台指期夜盤開高，讓不少投資人扼腕。高雄立委邱議瑩今痛斥，「未達停班停課標準卻宣布放假，經濟損失要算誰的？」對此，台北市長蔣萬安回應，這次面對25年來暴風圈最大的颱風，氣象團隊多次預測北市災情可能類似蘇迪勒或艾利颱風，所以絕對不能輕忽颱風的影響，做好萬全準備、最壞打算。台北市長蔣萬安下午視察社子島抽水站，被問到立委邱議瑩批評「北市未達停班停課標準卻放假，經濟損失算誰的」，他說不管是氣象署、氣象團隊的預測，都認為這次巴威颱風，不管是氣象圖、路徑一直在變化，速度也是。暴風圈預測接近台灣可能到350公里，還是非常的大，所以帶來的風勢雨勢，早上氣象團隊也預測，接下來24小時的累積雨量可能最高在市區都達到430毫米。所以確實狂風驟雨，對市民朋友造成的災情以及受災風險非常高。蔣萬安說，身為決策者，絕對不能輕忽、非常審慎的面對這次颱風造成影響。當然不希望颱風造成巨大的災情，但是必須要求各單位連日來做好各項準備工作，也呼籲所有市民朋友好好運用這段期間，包括店家也對懸掛物、招牌做相關的維護，那家中周邊的環境，包括陽台一樣收納整理好，希望大家共同面對這次颱風可能帶來的災情。