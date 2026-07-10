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2026年世界盃進入8強白熱化階段，頂級球星也貢獻不少精彩進球，近日有球迷就在Threads票選「世界盃史上最帥進球」，不少人把票投給荷蘭神鋒羅賓·范佩西（Robin van Persie）在2014年巴西世界盃對陣西班牙時的「魚躍龍門」頭槌，認為這不僅是無數球迷心中永恆經典，更是世界盃歷史上最具代表性的時刻之一，「梅西也辦不到」、「最帥沒有之一」、「我大范佩西就是神」、「一球被載入史冊」2014年巴西世界盃小組賽，由荷蘭正面交手西班牙，比賽第44分鐘，荷蘭中場布林德（Daley Blind）在左路送出一記跨越半場的精準長傳，范佩西在高速奔跑中判斷出球的落點，但他沒有選擇停球，而是毫不猶豫地整個人騰空飛起，用充滿力與美的火箭式頭槌，頂進這顆進球。由於范佩西該球在空中完全舒展身體，像一條翱翔的飛魚一樣，趕在西班牙門將卡西亞斯（Iker Casillas）出擊前，用頭頂出一道完美的弧線，皮球也完美越過卡西亞斯頭頂，最終攻入死角進網。該次進球太過經典，直接被取名為「飛翔的荷蘭人（The Flying Dutchman）」，而范佩西在空中完全平行於地面的「飛翔姿態」，也被各國攝影師捕捉，成為世界盃歷史上流傳最廣的定格神照之一，甚至引發當時全球瘋狂模仿「Van Persieing」拍照熱潮。同時，這顆進球的背景也充滿戲劇性。該場荷蘭在比賽先丟一球，憑藉范佩西這個不可思議的「魚躍龍門」，將比分扳平為1：1，徹底點燃荷蘭士氣，下半場攻勢如潮，最終5：1血洗衛冕冠軍西班牙，完成完美復仇。FIFA事後也在官網發布長文，邀請各方專家解釋這球到底有多難，從純技術角度來看，范佩西當時距離球門將近15碼（約13.7公尺），在這種距離要頂出能越過門將、又剛好下墜落入球網的頭槌，對於脖子的發力、頭部觸球的角度以及對球速的判斷，都要求完美的精準度，而范佩西就是辦到了。國際足總（FIFA）當年在評選年度最佳進球（普斯卡什獎）時，這顆進球也毫無懸念地入圍前三名。無論過去多少年，只要談到世界盃最具觀賞性、最帥氣的進球，范佩西這記衝上雲霄的「飛翔荷蘭人」永遠都會被球迷所記得。