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▲7-11 Day uniopen會員開心花活動，購物金、好禮送不停。（圖／7-11提供）

▲7-11歡慶吉祥物「OPEN將」生日，咖啡比買一送一更便宜。（圖／7-11提供）

▲7-11歡慶吉祥物「OPEN將」生日，咖啡比買一送一更便宜。（圖／7-11提供）

▲7-11也開賣「7-ELEVEN Day」限量隨取卡，每張售價1111元，多送100點。（圖／7-11提供）

▲全家「5日5好康」是7月10日至7月14日。（圖／業者提供）

7月11日是7-Eleven吉祥物OPEN將生日，為了歡慶一年一度「7-ELEVEN Day」優惠正式開跑！7-11美式、拿鐵最划算買法比半價更便宜，且滿222就送購物金，憑手氣從5元～711元不等，並且結帳金額滿1111元可立折100元，還有贈品兌換券，《NOWNEWS》整理7-11超狂慶生優惠一次收。即起至7月14日前，門市購買指定商品支付金額滿1111元立折100元。限使用國泰世華、中國信託、玉山銀行、台北富邦、台新、聯邦銀行信用卡感應支付；或指定支付方式icash pay/悠遊付/悠遊卡/LINE Pay/Pi拍錢包/iPASS MONEY/台新Pay。最划算買法是「使用中國信託uniopen聯名卡」7月11日起至14日感應支付，額外多折100元。相當於可以折200元。（限量3萬筆，每卡上限3次）且會員指定商品結帳金額滿1111元送贈品兌換券1張，可選「UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙1串」、「白蘭茶樹除菌洗衣精補充包」。滿1711元，可再獲得好禮4選1，限量史努比迴力復古飛機、哈根達斯冰淇淋迷你杯1件、舒潔棉柔厚韌三層抽取衛生紙。以上滿額活動可搭咖啡優惠，換算下來單杯比半價更划算的有大杯濃萃美式、咖啡珍珠歐蕾、琥珀小葉紅茶。◾大杯美式買3送1，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯拿鐵買3送1，6.7折（原價55元、特價37元）◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）7-11即起至7月14日，若購買商品達到222元，還可獲得一張購物金，面額有5元、10元、50元、711元，憑手氣抽，數量有限，送完為止。單筆交易上限使用8筆購物金，購物金面額需於單筆交易一次用盡，不可分次使用。7-11也開賣「7-ELEVEN Day」限量隨取卡，每張售價1111元，購買時報uniopen會員電話號碼或刷讀會員條碼，每張加贈100點OPENPOINT，點數使用期限至8月31日。購買時報uniopen會員電話號碼或刷讀會員條碼，每張加贈100點OPENPOINT，點數使用期限至2026/8/31。不可同時與信用卡、支付工具滿額立折活動併行，換句話說若沒有參加信用卡滿額立折100元活動，就要記得報會員，可獲得100點OPENPOINT（1點可折抵1元）。全家「5日5好康」也開跑了！最新一檔是7月10日至7月14日，換算成單件特價， 生活泡沫綠茶13元、可樂纖維+18元、巧克力牛奶雪糕20元、海鹽焦糖雪糕20元、麥維他消化餅15元、農心辣白菜泡菜袋麵25元、桂格人蔘雞精38元。