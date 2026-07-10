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▲狄志為（如圖）認為有時候旅行就是這樣，計畫趕不上變化，原本 6 天的行程現在足足多了 3 天，索性好好放鬆。（圖／狄志為臉書）

名嘴狄志為近日與家人一起前往北海道旅遊，原定今（10）日下午搭機回台北，怎料卻因為巴威颱風導致航班大亂，無法順利回家。對此，狄志為立刻決定轉往日本其他城市旅遊，心情有些複雜說：「有時候旅行就是這樣，計畫趕不上變化，但這也是難得的體驗。多放了三天假，狄志為也轉換心情表示要好好的放鬆、好好的玩，並希望禮拜天可以順利回台。而貼文一出，留言區也釣出一票苦主：狄志為近日帶家人赴北海道旅遊，不料回程卻遇到颱風攪局、航班受到影響。面對突如其來的滯留，狄志為不僅沒崩潰還超淡定表示：「既然回不去，我們就轉移陣地！」立刻啟動B計畫，搭乘日本國內線轉往其他城市繼續玩。狄志為認為有時候旅行就是這樣，計畫趕不上變化，原本6天的行程現在足足多了3天，索性好好放鬆，心想一切都是老天爺最好的安排。貼文一出，留言區引來許多網友共鳴，有人表示「原定7/11回台，現在也是回不去啦！只能多玩幾天」、「我們也是回不去台灣，要從日本轉機到香港，在香港多待兩天再回台」、「隨遇而安，處變不驚」、「這將是難忘的全家旅遊好好享受」、「前年我被颱風攪局，多留韓國首爾6天」、「我朋友在東京旅遊，和你一樣無法回來，多玩3天。」強烈颱風巴威持續朝台灣本島接近，10日、11日有許多班機取消，國籍航空目前也已取消11日全天航班。其中中華航空與長榮航空10日晚間6時至12日凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定11日航班全數取消。桃機公司也加強防颱準備，包括針對電力、空調、排水、空橋等設施，觀景台自10日晚間6時起預防性關閉。