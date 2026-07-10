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▲可頌爆紅非原創！靈感其實來自更早的「毛毛蛋糕」（圖／截自MGR Online）

泰國芭達雅一間知名烘焙坊「Saiwan Bakehouse」近日在社群媒體上迅速爆紅，起因是該店推出一款極具創意的可頌麵包，頂部裝飾著黑色絲狀物，外觀刻意模仿「陰毛」造型，引發網友正反兩極的熱烈討論，話題熱度甚至遠傳到法國，就連將可頌發揚光大的法國人也注意到了這款「辛辣」創意甜點。根據《曼谷郵報》報導，這間以多款可頌與甜點聞名的烘焙坊，如今已成為許多前往芭達雅觀光遊客的必訪人氣名店。店主阿席特（Arthit Chomsawat）受訪時親自證實，這款話題可頌的靈感，其實並非憑空原創，而是源自店內另一款早已推出、同樣主打新奇噱頭的「多毛蛋糕」。當時這款蛋糕就以充滿幽默感的獵奇造型，深受顧客喜愛與討論。事實上，根據泰媒MGR Online更早的報導追溯，這股「毛髮系甜點」風潮最早的源頭，其實可以回溯到今年5月底，發源地並非芭達雅，而是泰國碧差汶府（Phitsanulok）一間名為「在森林咖啡廳」（ในป่าคาเฟ่）的小店。該店當時推出一款白色蛋糕，頂部裝飾黑色「髮菜」，因外觀神似毛髮，意外在網路上引發熱議與模仿風潮，堪稱這波獵奇甜點浪潮的真正起點。無論是蛋糕還是後來的可頌版本，這款話題性十足的黑色「毛髮」裝飾，其實成分相當單純——就是可食用的黑色藻類「髮菜」，並非使用任何特殊或不衛生的材料，店家強調製作過程完全符合食品安全規範，民眾無需過度擔心衛生疑慮。這款爆紅可頌隨即在泰國社群媒體上引發關注，各方看法呈現明顯兩極。部分批評聲浪認為，這種設計對法國經典甜點文化相當不尊重，主張創意應該以更具美感、更得體的方式呈現；但也有另一派網友認為，這款點心純粹只是個無傷大雅的幽默玩笑，反而相當讚賞烘焙坊的創意巧思與行銷手法。這股話題熱潮不僅在泰國本地持續發酵，甚至吸引法國當地媒體關注報導，也有不少來自全球各地的網友表示躍躍欲試、想親自嘗鮮。更有法國網友看到照片後直呼：「我簡直不敢相信我的眼睛」，反應相當激烈又逗趣。至於這款話題可頌的售價，根據泰媒報導，一顆「陰毛可頌」的價格落在65至70泰銖之間，換算新台幣約落在67元上下，價格與店內其他一般可頌相差不大，並未因話題性而特別哄抬售價。