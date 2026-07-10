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巴威路徑北調！為何致災機率降低？

▲巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周六清晨，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

李富城：就是一場大雨！最劇風雨時間一次看

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

專家提醒：山區仍須嚴防土石流

▲7月10日台灣各縣市停班停課情況一圖看懂。（圖／NOWNEWS社群中心製）

氣象署：巴威過去3小時略為減弱

中度颱風巴威（BAVI）持續逼近，氣象署已發布海上陸上颱風警報。雖然巴威維持大型中度颱風的規模，但最新氣象資料顯示路徑出現轉向。資深氣象主播李富城直言，資深氣象主播李富城分析，巴威颱風目前受到太平洋高壓變化的影響，原本高壓位置被颱風擠壓調整，導致颱風路徑逐漸轉為偏北、偏西北方向移動。由於颱風中心與台灣「保持了一段安全距離」，直接登陸台灣的機會並不高。李富城指出，雖然巴威的暴風結構維持大型颱風特徵，李富城預測，影響最劇時間預計落在今（10）日晚間9時至明（11）日清晨，是颱風最接近台灣的關鍵時段。風力部分，北部沿海如基隆北海岸、宜蘭、桃園外海受外圍環流影響較劇，可能出現7至9級強風，陣風甚至可達12級。至於雨勢，台北地區降雨情況將隨颱風接近而增強，局部地區雖有短時間較大雨勢，但造成嚴重災情的機率不高。李富城評估，即便最大雨量達3小時100毫米，一般都市地區應仍可承受。即便李富城認為對都市影響有限，但他特別提醒山區居民不可掉以輕心。由於短時間強降雨可能造成土石鬆動、坍方及局部積水，目前全台已有184條溪流列入土石流黃色警戒，部分地區甚至可能達紅色警戒。目前全台包括北北基桃在內共14縣市（部分縣市為特定鄉鎮）已宣布停班停課，雖然專家判斷「就是一場大雨」，但因巴威路徑仍有變數，且風雨預測顯示明（11）晨多達20縣市仍達停班課標準，民眾應持續鎖定最新氣象資訊。中央氣象署預報員林伯東表示，巴威颱風過去3小時略為減弱，近中心最大風速由每秒45公尺降至43公尺，但根據今（10）日上午「追風計畫」觀測，暴風半徑仍維持380公里。預估颱風持續接近台灣時，強度將再減弱、暴風半徑縮小至約350公里，不過對台影響仍相當明顯。林伯東指出，暴風圈預計明（11）日清晨接觸台灣陸地，可能影響新北北海岸、宜蘭交界、宜蘭及花蓮沿海；