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韓星李鐘碩、IU今（10）日向八卦媒體《Dispatch》證實兩方已經分手，4年戀情畫下句點，震驚外界，於此同時，女方的感情觀也再度被翻出來討論，IU曾經被閨密劉寅娜爆料，談戀愛時會一無反顧地配合另一半，就算已經內耗到沒體力，還是會遷就對方硬撐到最後，下場就是病倒去醫院。IU先前和邊佑錫一起上劉寅娜主持的網路節目《劉寅Radio》宣傳新劇《21世紀大君夫人》，玩遊戲時，IU聊到自己的感情觀，透露自己在戀愛時習慣配合另一半，如果伴侶安排好行程，她會覺得很可愛，且會配合到底。沒想到，IU才講完，好姐妹劉寅娜當場吐槽：「少來，不要開玩笑了！」劉寅娜表示，IU是那種全然的配合另一半，且會到危險的程度，即使自己已經體力透支也不會開口說累，而是硬撐著消化完對方安排的所有行程，最後導致整個人病倒、甚至進醫院。劉寅娜心疼又無奈地說，與其每次都遷就對方把自己搞垮，不如找個隨興配合的對象，或是學會累了就要坦白告訴對方，劉寅娜還在鏡頭前叮嚀好友：「不要再病倒了知道嗎？」IU聽了點頭答應。IU和李鐘碩今天透過韓媒《Dispatch》向大眾說明，由於近年來各自的演藝事業繁忙、行程滿檔，導致見面機會大幅減少，經過充分溝通後，兩人決定退回互相支持的演藝圈前、後輩與朋友關係，正式為這段約4年的公開戀情畫下句點。