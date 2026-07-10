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梅西（Lionel Messi）之所以受人喜愛，除了球場上的進球紀錄和精湛球技之外，還有他對人的尊敬和謙遜。近期他與一名來自委內瑞拉的獨立記者馬努·古鐵雷斯（Manu Gutiérrez）之間的互動，成為了場邊最溫暖的焦點。古鐵雷斯因出生時的腦部缺氧導致行動不便，必須長期依靠輪椅代步，但他憑藉對體育新聞的熱愛與堅持，不僅成功闖入混採區（Mixed Zone），更與成功讓梅西駐足，兩度接受其訪問，成為本屆世足最棒的足球故事。古鐵雷斯出生於委內瑞拉的一個小城市，雖然身體的物理限制影響了他的運動能力與平衡感，卻從未阻斷他對足球的熱忱。他自述小時候總是躲在角落聽廣播比賽，而如今，他憑藉個人努力爭取到了世界盃的媒體採訪證。在充滿人潮與推擠的混採區裡，古鐵雷斯因輪椅的高度而時常被球員忽略。但他並未氣餒，他不僅成功訪問過貝林漢姆（Jude Bellingham）、羅梅羅（Cuti Romero）及J羅（James Rodríguez）等多位頂級球星，更與梅西進行了兩次深入對談。古鐵雷斯與梅西的第一次接觸發生在阿根廷與冰島的友誼賽後。當時古鐵雷斯在混採區沒能攔下梅西，於是他轉向場外的粉絲群，在人群中大喊：「Leo，我是記者，請給我一個問題的機會。」他回憶道：「即便我身處輪椅之上，梅西還是從人群中注意到了我，並聽到了我的請求。他感受到了我的專業與熱情，因此停下腳步接受了訪問。」在那場訪問中，古鐵雷斯詢問了關於個人紀錄與梅西職業生涯的延續性，梅西則親切回應了自己如何在邁阿密國際（Inter Miami）持續保持對比賽的熱愛。而在阿根廷對戰埃及的比賽後，梅西在混採區再次展現了溫暖的一面。他一眼認出了這位記者，主動走向古鐵雷斯再次接受訪問，這段畫面曝光後隨即在網路上瘋傳。古鐵雷斯最先是詢問了梅西關於追逐世界盃歷史最佳射手的問題，阿根廷球王回答說：「說實話，我從來不關注個人紀錄。我努力實現球隊的目標，一切以球隊和團隊的利益為重。我們會一場一場地打，全力以赴，像以往一樣拼搏。」而談到參加這一屆世界盃，梅西說：「一切都是自然而然發生的。我上次這麼說還是在上屆世界杯的時候；我覺得還有很長的路要走，四年的等待讓我很難回到巔峰。但我從未停止過競爭，即使在我加盟邁阿密國際之後——我已經在那裡待了一段時間了——我也一直竭盡全力。一切都是自然而然發生的；我開始感覺很好，能來到這裡感到非常高興。」在經歷這場夢幻採訪後，古鐵雷斯在社群平台上寫下了感人至深的告白：「人們常說『不要去見你的偶像』，以免感到失望。但對我而言，梅西不僅是我這代人的英雄，更透過他的慷慨，讓我實現了這輩子最大的夢想。」他深情感謝梅西：「Leo，如果你能看到這篇文章，我想謝謝你不僅在場上送出無數次不可思議的助攻，你的友善與慷慨也讓我感到無比幸福，看到我家人與朋友們臉上的笑容，這是無價的。」這篇貼文隨後獲得了梅西本人按讚。古鐵雷斯的故事不僅跨越了身體殘疾的藩籬，更向全球球迷展示了體育新聞最核心的價值——那份超越勝負的尊重與人性的光輝。