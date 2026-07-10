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熱浪在德國引爆政治危機

破紀錄的熱浪自6月下旬以來席捲了歐洲多國，多地紛紛飆出40度高溫，德國聯邦公共衛生主管機構羅伯特科赫研究所（RKI）9日公布最新報告指出，德國今年以來估計已有多達5120人因高溫相關原因喪生。其中，多數死亡案例集中在6月下旬，且超過8成死者為75歲以上高齡年長者。根據《路透社》報導，德國今年因高溫而死的5120人中，約有4270人為75歲以上的年長者；另外，女性死亡人數高於男性，報告指出，這主要是因為在高齡人口中，女性所佔的比例相對較高。歐洲剛剛經歷了有紀錄以來最熱的6月，在6月20日至28日的熱浪巔峰期間，法國、比利時、西班牙及荷蘭，已合計通報了超過4700例的「超額死亡」。隨著高溫死亡人數飆升，德國政壇爆發激烈辯論。在野黨綠黨（Greens）黨團領袖德羅格（Katharina Droege）痛批總理梅爾茨（Friedrich Merz），譴責他在死亡人數激增、前線救難人員疲於奔命之際，至今仍未對這場高溫危機發表任何公開評論，德羅格也炮轟梅爾茨政府正在削弱現有的氣候保護法規。梅爾茨政府提出的2027年度預算草案中，為了填補財政缺口，正計畫從「氣候與轉型基金」（KTF）中抽走數十億歐元，此舉被視為氣候政策的重大倒退。作為歐洲最大的經濟體，德國設定了野心勃勃的減碳時程，目標在2030年溫室氣體排放量需較1990年基準減少至少65％，在2045年達到零碳排。然而，已有許多專家警告，德國政府現有政策不足以兌現上述氣候承諾。