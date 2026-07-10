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今晚起風雨急升級 周六白天最劇烈

▲巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周六清晨，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

豪雨熱區曝光！新北、桃竹苗山區首當其衝

▲巴威颱風最新「雨量預報」，明天7月11日周六，包含台北、新北在內，共「19縣市」達停班課標準。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

強風比豪雨更危險 市區慎防突襲陣風

巴威颱風今晚起至明天白天（7月10日至7月11日）風雨最劇烈，氣象專家吳德榮表示，北部、桃竹苗山區，24小時要慎防500至700毫米豪雨，以及土石流、坍方，北台灣平地也有豪雨；明天沿海恐現8至10級陣風、北台灣11至12級強陣風，呼籲民眾勿因白天雨勢較弱而輕忽颱風威脅。巴威颱風最強的風雨預估從今晚開始影響至周六白天，北部下午已經有「間歇性大雨」，南部山區也有降雨發生，各地越晚雨越大，巴威明天下午抵達台灣東北東方約200公里的海面，明天白天，北部、宜蘭山區、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。據氣象署雨量預估，今晚8時至明晚8時，新北山區、桃竹苗山區24小時會降下500至700毫米的雨量；吳德榮指出，這樣的雨量雖然不算太多，但仍可能造成些許「土石流、坍方」的風險，「桃竹苗山區」是影響最劇烈的情況，另外鞍部、陽明山等高海拔地區要特別小心。平地降雨方面，吳德榮提及，今天白天各地雨勢還不明顯，隨著入夜巴威颱風越來越接近，環流所帶來的降雨依舊不容小覷，新北市有300至490毫米、台北、基隆、桃園也有200至340毫米，千萬不能因為停班停課，白天沒看到強風豪雨就輕忽威脅。吳德榮也提醒，依照巴威颱風的路徑，明天各沿海地區都要注意8至10級陣風，北台灣11級強陣風、沿海12級強陣風都是有可能的，「市區強風不會一直很強的吹，而是突然之間會有較一股較強的風突襲」，建議民眾仍要減少外出。吳德榮總結，巴威颱風的環流還是很大，雖然登陸機率極低，也不是西北颱，但暴風圈的影響範圍，預估可以從北影響到嘉義、台南；此外，颱風接近時，彭佳嶼所觀測的風力預測會是最強的，屆時數據值得關注。