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停電冰箱怎麼辦？譚敦慈5招保冷能撐兩天

▲停電時「緊閉冰箱門」是保冷最核心的關鍵。專家嚴正警告，一旦冷藏溫度升破攝氏4.4度且超過2小時，牛奶與肉類就會開始瘋狂滋生細菌。（示意圖／取自Pexels）

▲平時冰箱食材塞7成滿就好，保持適當空隙才有助於冷空氣順暢循環。（示意圖／記者徐銘穗攝）

停電電器要拔插頭嗎？台電認證現代家電免拔

▲坊間盛傳停電必須立刻拔插頭防止家電全滅，但台電認證現在不用多此一舉。現代家電多有自保設計，復電突波造成損壞的機率微乎其微。（示意圖／記者徐銘穗攝）

復電突波怕燒壞？開關箱加裝一物最安全防護

▲台電建議可在總開關箱（配電盤）內加裝突波吸收器，花費僅需穩壓器的三分之一。在復電瞬間能自動排除異常突壓，成為家中高檔家電的終極護盾。（圖／記者徐銘穗攝）

中央氣象署10日14時預報資料顯示，颱風巴威（BAVI）近中心最大風速每秒43公尺！颱風天最怕強風吹斷電桿導致電力中斷。萬一家裡停電冰箱怎麼辦？電器要拔插頭嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理「無毒教母」譚敦慈與台電、專業水電技師專業指引，如何在斷電極限下，讓食物防護力最高狂撐 48 小時！面對停電危機，不論是美國紅十字會還是家電代理商 RELON 都嚴正警告：「」 因為牛奶、肉類、蛋類等易腐食品，一旦處於攝氏 4.4 度以上的環境超過 2 小時，就會開始瘋狂滋生細菌。譚敦慈指出，只要掌握以下 5 大原則，不開門的冰箱其實比你想像中更能撐，冷凍庫在全滿狀態下甚至能耐久保冷高達 48 小時：：平時在冷凍庫準備冰磚、冰塊或裝滿水的寶特瓶。停電時立刻移至冷藏室上層，利用「冷空氣往下流動」的原理維持低溫。：停電後只要不開門，冷藏室通常可維持 4 小時；半滿的冷凍庫可保冷 24 小時，若是全滿狀態則能撐到 48 小時。：復電後，若食物已出現異常異味、顏色或變質，務必直接丟棄。：保存在冰箱內的剩菜、熟食，復電後一律要確實「煮沸加熱」才能食用。：復電後應優先把儲存的舊食材吃完再採買。停電後的食物保存期限最好自動減半（例如原本可放 30 天的冷凍肉，建議 15 天內吃完）。📌 平時管理密技：譚敦慈提醒，日常冰箱食材塞 7 成滿就好，預留空間才有助於冷空氣循環，切勿囤積過多食材。解決了食物，那家電安全呢？坊間盛傳停電時必須做兩件事：先關總電源、再拔冷氣與冰箱插頭，否則復電時瞬間飆高的「突波電壓（突壓）」會讓高檔家電集體全滅。對此，專業水電技師李金祥打破迷思，台電也認證此觀點：原因在於，目前新出廠的現代家電（如新世代冷氣、冰箱、電視等）多具備「全電壓設計」，能承受 100 伏特至 240 伏特之間的電壓變化。只要復電瞬間的電壓沒有超越 240 伏特，基本上不會損壞。加上新家電普遍擁有智慧自保功能，斷電時會自動關機，突然復電也不會盲目自動開機，因此造成電器燒毀的機率微乎其微，民眾不需要在黑夜中狼狽地去摸黑拔插頭。不過，如果是家中有配備電路板的電話交換機、火災受訊總機，或是斥資打造的智慧宅系統，確實比較容易受到突波影響而短路燒毀。若想幫全屋家電買個雙重保險，台電與水電專家強烈建議，與其花大錢買動輒 3 至 5 萬元的穩壓器，不如：以同樣 10kVA 規格來看，突波吸收器的。只要加裝在配電箱上，就能在復電瞬間自動協助排除不正常的突壓與電波；亦可在總開關箱內設置過電流保護裝置（無熔線斷路器）與漏電斷路器，一旦電力過載便會自行斷電，成為颱風天保護家中所有高價家電的「終極護盾」。